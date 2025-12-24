NEW YORK, 24 décembre 2025 /CNW/ - Tribesigns, un fabricant et revendeur de meubles haut de gamme à l'échelle mondiale, a récemment reçu le prix « 2025 Amazon Business Brand of the Year » (marque commerciale de l'année sur Amazon) décerné par Amazon Global Selling lors de son sommet annuel.

Tribesigns remporte le prix « 2025 Amazon Business Brand of the Year » (marque commerciale de l'année sur Amazon)

Le 4 décembre 2025, l'Amazon Global Selling Summit 2025 a débuté à Hangzhou, où Amazon Global Selling a officiellement lancé sa stratégie « Next Generation Global Selling » pour permettre aux entreprises de commerce électronique de disposer d'une technologie et de capacités opérationnelles de pointe en vue de réaliser une expansion mondiale intégrée.

Lors de ce sommet, Tribesigns a reçu le prix « 2025 Amazon Business Brand of the Year » décerné par Amazon Global Selling pour ses performances commerciales exceptionnelles au cours de l'année écoulée.

« C'est un grand honneur pour nous de recevoir ce prix, qui représente beaucoup pour nous. Amazon reconnaît ainsi nos réalisations dans le secteur du mobilier commercial et de télétravail au cours de l'année écoulée. C'est aussi un grand encouragement pour nous à créer des produits davantage centrés sur le client, exclusivement pour Amazon », a déclaré Peter Wang, le PDG de Tribesigns.

À titre de coïncidence, Tribesigns fêtera son 15e anniversaire du 9 au 19 janvier 2026. Pendant toute cette période, les clients pourront bénéficier de réductions allant jusqu'à 50 % sur plus de 500 références, couvrant une vaste gamme de produits, notamment des bureaux de télétravail, des tables de console, des tables d'appoint, des tables de salle à manger, des bibliothèques, des organiseurs, des étagères à chaussures, des tables de nuit, des étagères de cuisine, des tables de conférence, des bureaux de réception, des buffets, et bien plus encore.

L'obtention de ce prix marque un nouveau départ pour Tribesigns. À l'avenir, Tribesigns maintiendra son engagement ferme à fournir des solutions de qualité, uniques et innovantes pour la maison et le bureau dans le monde entier.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan « Designed for Life » (Conçu pour la vie), sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de l'environnement.

Tribesigns est largement reconnu pour ses designs de meubles distinctifs et élégants. Nombre de ses derniers modèles sont exclusifs à la marque, offrant des pièces uniques qui allient individualité, savoir-faire et style intemporel.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/

