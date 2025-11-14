NEW YORK, 14 novembre 2025 /CNW/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, est ravi d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de produits - une série de produits d'éclairage pour répondre aux besoins fonctionnels et au mode de vie à plusieurs niveaux des utilisateurs.

Tribesigns lance sa série Lighting

Le lancement de la série d'éclairages de Tribesigns marque l'aboutissement d'années de recherche et développement consacrées. Guidée par une philosophie centrée sur l'utilisateur et des normes de qualité rigoureuses, Tribesigns a créé une collection complète et diversifiée de produits d'éclairage qui harmonisent la fonctionnalité avec l'esthétique de la conception. Ces articles, qui constituent la première gamme d'éclairage de la marque, sont conçus de façon réfléchie pour enrichir la vie quotidienne tout en répondant à des besoins pratiques et émotionnels.

La nouvelle collection d'éclairage de Tribesigns comprend un assortiment riche et diversifié, y compris des lumières encastrées, des lustres, des pendentifs, des lampes, des lumières de vanité, des sconces, des ventilateurs de plafond et des lumières murales extérieures. Ensemble, ces motifs illuminent tous les coins de la maison, projetant un éclat chaud et doux qui rappelle la lumière du soleil du printemps.

« Nos nouveaux produits d'éclairage conviennent à tous les espaces domestiques, comme le salon, la chambre à coucher, la cuisine, la salle à manger, la salle de bain et les études, a déclaré Peter Wang, chef de la direction de Tribesigns. « Ils combinent parfaitement l'aspect pratique et l'esthétique du design, non seulement en répondant aux exigences d'éclairage de base, mais aussi en répondant aux exigences émotionnelles intérieures des utilisateurs, y compris la restructuration visuelle spatiale, l'ajustement de l'humeur et de l'état, et l'expression du style personnel. À l'instar de la série de meubles de Tribesigns, la plupart de nos produits d'éclairage sont conçus de façon unique et ne peuvent être trouvés ailleurs sur le marché. »

Avec le slogan « Lighting Designed for Life » pour la nouvelle série, Tribesigns réaffirme son engagement à fournir un éclairage de haute qualité qui allie l'aspect pratique à l'esthétique, tout en améliorant la qualité globale de la vie quotidienne.

La série d'éclairage de Tribesigns représente un ajout stratégique à ses produits de mobilier de maison et de bureau existants. Son engagement initial à offrir des expériences à domicile chaleureuses et confortables à une vaste base d'utilisateurs demeure inébranlable, et cet engagement continue de servir de principe directeur pour ses efforts continus.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur la série d'éclairage Tribesigns, veuillez consulter :

Site Web officiel :

https://tribesigns.com/pages/lighting

Amazon Store :

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

À propos de Tribesigns

Tribesigns est l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de meubles. Avec le slogan « Designed For Life », sa philosophie tourne autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix écologiques.

Tribesigns est largement reconnue pour ses meubles distinctifs et élégants. Bon nombre de ses derniers modèles sont exclusifs à la marque, offrant des articles uniques qui combinent l'individualité, le savoir-faire et le style intemporel.

