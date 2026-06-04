NEW YORK, le 4 juin 2026 /CNW/ - Tribesigns, fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, s'est associé à TikTok, l'une des principales plateformes de réseaux sociaux au monde, et a fait ses débuts sur le panneau de Times Square dans le cadre de la campagne Super Wish Season 2026 de ByteDance .

Campagne Super Wish Season de Tiktok Début de Tribesigns x Tiktok sur le panneau de Times Square

Axée sur le thème de Super Wish Season 2026, la campagne sur le panneau de Times Square, menée par Tribesigns, s'est déroulée du 25 au 31 mai 2026. L'écran mettait en avant la table console en bois de 63 po la plus vendue de la marque (plus de 100 000 unités) et conçue pour agrémenter les entrées, les salons et les autres espaces de rassemblement de la maison.

Commencez vos voyages estivaux et joignez-vous à l'effervescence de Super Wish Season 2026. Le monde entier est invité à partager ses histoires de voyage et ses vœux sincères sur TikTok, créant ainsi des souvenirs inoubliables de l'été.

L'affichage en direct sur le panneau de Times Square a fait forte impression. En plein cœur de Times Square, à New York, la campagne a attiré l'attention de milliers de visiteurs et de passants, les invitant à découvrir Tribesigns et son approche de la vie moderne axée sur le design.

« C'est un grand honneur de s'associer à TikTok dans le cadre de la campagne Super Wish Season 2026 », a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns.« Nos débuts sur le panneau de Times Square marquent une étape importante pour la marque. Il s'agit d'une plateforme puissante qui nous permet d'accroître notre visibilité et de montrer dans quelle mesure nos meubles domestiques et de bureau de conception unique améliorent la vie quotidienne. »

Tribesigns fournit des meubles pour toutes les pièces de la maison et du bureau, y compris les salons, les bureaux à domicile, les entrées, les salles à manger et les chambres à coucher.Depuis plus de 15 ans, Tribesigns propose une vaste sélection de meubles d'intérieur et d'extérieur à plus de 30 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie.

À propos des Tribesigns

Tribesigns est un designer et fabricant mondial de mobilier. Comme le laisse entendre son slogan « Designed for Life » (Conçu pour la vie), la marque s'inspire de la diversité des modes de vie modernes et de la volonté de créer des meubles qui rapprochent les gens du confort et de la beauté du quotidien.

Tribesigns est largement reconnu pour ses designs de mobilier distinctifs et raffinés. Bon nombre de ses dernières collections présentent des designs originaux qui allient savoir-faire, caractère et style intemporel.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, visitez Tribesigns.com, explorer Tribesigns B2B, Amazon ou suivez la marque sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterestet TikTok.

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SOURCE Tribesigns

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