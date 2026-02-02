NEW YORK, 2 février 2026 /CNW/ - Tribesigns, fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, a récemment intégré la liste 2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands de MeetBrands 2025 lors du Global Emerging Brands Digital Marketing Summit 2025.

Le sommet s'est tenu à Shenzhen, en Chine, le 16 janvier 2026, où la liste Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands 2025 (les 50 meilleures marques grand public émergentes à l'étranger) de MeetBrands a été publiée conjointement par BeyondClick, fournisseur de services de marketing numérique, et Ipsos, spécialiste mondial des études de marché et de recherche sociale.

La liste couvre huit grandes catégories de produits de consommation, y compris l'électronique grand public, les accessoires électroniques, les appareils électroménagers, les produits de beauté et de soins de la peau, la maison et le mode de vie, les appareils d'hygiène personnelle, l'habillement tendance, les sports et les loisirs en extérieur, et souligne l'essor dynamique et la compétitivité mondiale des nouvelles marques de consommation internationales.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance », a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns. « Elle confirme non seulement nos progrès continus en matière de valorisation de marque et d'exécution opérationnelle, mais nous encourage également à demeurer agiles et résilients sur un marché mondial en évolution et alors que nous profitons d'une croissance durable et à long terme. »

La veille, le 15 janvier 2026, les PR Newswire Communications Awards 2026 ont eu lieu à Shanghai, en Chine, où Tribesigns a reçu le prix PR Newswire Excellence in Multichannel Communications 2026 de Cision & PR Newswire, reconnaissant l'approche stratégique et innovante de l'entreprise en matière de communication de marque internationale dans le secteur de l'ameublement.

Le fait de remporter deux reconnaissances successives témoigne de la présence croissante de la marque Tribesigns et renforce sa stratégie commerciale à long terme. À l'avenir, Tribesigns continuera de remplir la mission dévolue à sa marque en mettant les clients au centre de sa démarche et en accordant la priorité absolue à la qualité, tout en proposant des solutions d'ameublement uniques qui répondent aux véritables besoins en matière de style de vie.

Tribesigns est un designer et fabricant mondial de mobilier. Avec sa gamme « Designed for Life » (Conçus pour la vie), sa philosophie fait la part belle aux préférences individuelles en matière de style de vie et aux choix de conception écoresponsables.

Tribesigns est largement reconnu pour ses designs de mobilier distinctifs et raffinés. Bon nombre de ses derniers modèles sont développés exclusivement pour la marque, proposant des pièces originales alliant personnalisation, artisanat et attrait esthétique durable.

