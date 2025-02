NEW YORK, le 19 févr. 2025 /CNW/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale qui offre des solutions de maison et de bureau confortables et efficaces pour chaque maison, est ravi d'annoncer le lancement de son nouveau logo le 24 février 2025.

Nouveau logo. Philosophie du logo

Le nouveau logo est un mélange novateur de l'élément de tente des tribus primitives et de la lettre T. Sa conception géométrique fait appel à une structure plane composée de lignes. Sa structure plate et linéaire symbolise de façon créative un mélange d'une table et d'une maison, reflétant le thème central de la marque, soit la maison.

Le portefeuille de produits diversifiés de Tribesigns couvre de multiples catégories de mobilier, y compris les enfants, les animaux de compagnie et le mobilier de bureau. Le logo actualisé servira d'élément partagé et symbolique dans toutes les sous-marques de Tribesigns, renforçant ainsi l'identité cohésive de la marque.

« Ce nouveau logo sera largement utilisé dans toutes sortes d'activités de marque de Tribesigns dans divers canaux comme les médias sociaux, les sites Web officiels et les plateformes de commerce électronique comme Amazon, Walmart et Wayfair, a déclaré Sophia Zhao, chef des produits de Tribesigns.

Avec le slogan Designed for Life, Tribesigns maintiendra son engagement à offrir des solutions de bureau et de maison de premier plan, uniques et novatrices dans le monde entier.

Tribesigns offre une solution complète de mobilier pour les ménages et les entreprises, y compris le salon, la chambre à coucher, le bureau à domicile, le couloir, la cuisine et la salle à manger. En outre, elle a fourni divers produits de mobilier intérieur et extérieur à plus de 30 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie au cours des 14 dernières années.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de meubles. Avec le slogan Designed For Life, sa philosophie tourne autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également largement connue pour sa conception de mobilier spéciale et élégante, la plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs, et vous ne serez jamais déçu lorsque vous choisirez Tribesigns. Avec plus de 35 entrepôts à l'étranger, de solides capacités de recherche et développement et de fabrication, Tribesigns offre également des services d'expédition directe, d'équipement d'origine et d'ODM pour ses partenaires commerciaux

Pour en savoir plus sur Tribesigns, consultez le site https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2621279/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2621280/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5170502/Logo.jpg

SOURCE Tribesigns

