NEW YORK, 3 janvier 2025 /CNW/ - Tribesigns, un important fabricant et détaillant de meubles à l'échelle mondiale, est heureux d'annoncer son 14e anniversaire. Pour souligner cette étape importante, Tribesigns offre des rabais spéciaux sur une gamme complète de produits de mobilier de conception unique.

Depuis sa création en 2011, Tribesigns est à l'avant-garde de l'industrie du meuble avec sa vision de fournir des solutions de maison et de bureau confortables et efficaces pour chaque maison. Sa conception unique harmonise l'esthétique, la fonctionnalité et l'abordabilité.

« Nous apprécions la conception qui vise à créer des meubles magnifiques, uniques et fonctionnels. « Chez Tribesigns, nos valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la simplicité et l'innovation, et nous accordons toujours la priorité aux clients, a déclaré Peter Wang, chef de la direction de Tribesigns.

La vente du 14e anniversaire aura lieu du 10 au 17 janvier 2025. Au cours de cette période, les clients peuvent profiter d'un rabais allant jusqu'à 50 % sur plus de 500 UGS, y compris une vaste gamme de produits, y compris des bureaux à domicile, des bibliothèques, des tables de console, des organisateurs, des étagères à chaussures, des étagères à vêtements, des tables de nuit, des robes, des tables à manger, des étagères de cuisine, des tables de conférence, bureaux de réception, panneaux latéraux et plus encore.

Ces rabais exclusifs seront disponibles sur le site Web officiel de Tribesigns à l'adresse https://tribesigns.com/, ainsi que sur son magasin Amazon.

« En guise de remerciement à nos fidèles utilisateurs et de déclaration à l'égard de l'engagement inébranlable de Tribesigns à offrir des solutions de premier plan, uniques et novatrices pour la maison et le bureau dans le monde entier, les clients sont invités à se joindre à la célébration spéciale avec ces rabais incroyables,a déclaré Andy Huang, directeur du marketing de Tribesigns.

Tribesigns offre une solution complète de mobilier pour les ménages et les entreprises, y compris le salon, la chambre à coucher, le bureau à domicile, le couloir, la cuisine et la salle à manger. Elle a fourni divers produits de mobilier intérieur et extérieur à plus de 20 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie au cours des 14 dernières années. Le 20 décembre 2024, Amazon lui a décerné le prix Rising Star.

À propos de Tribesigns :

Tribesigns est l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de meubles. Avec le slogan Designed For Life, sa philosophie tourne autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également largement connue pour sa conception de mobilier spéciale et élégante, la plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs, et vous ne serez jamais déçu lorsque vous choisirez Tribesigns.

Pour en savoir plus sur Tribesigns, consultez le site https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589511/img_v3_02i5_e7f1a504_eb49_46c8_ae53_78113d99e3bg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5091229/Logo.jpg

SOURCE Tribesigns

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]