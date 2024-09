NEW YORK, 24 septembre 2024 /CNW/ - Tribesigns, une marque mondiale de mobilier en pleine croissance et bien établie qui s'engage à fournir des solutions de maison et de bureau confortables et efficaces aux familles ordinaires, fera ses débuts sur le marché américain du 26 au 30 octobre 2024 au High Point Market, mettant en vedette une grande variété de produits de mobilier élégants et novateurs.

High Point Market est l'un des plus grands salons professionnels au monde pour le mobilier et le design intérieur, qui a lieu deux fois par année dans la ville de High Point, en Caroline du Nord, et qui est également connue comme la capitale mondiale du mobilier.

« Chez Tribesigns, nos valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la simplicité et l'innovation, nous accordons toujours la priorité aux clients », a déclaré Peter Wang, fondateur et chef de la direction de Tribesigns.

« Nous apprécions la conception qui vise à créer des meubles magnifiques, uniques et fonctionnels. Au cœur de Tribesigns se trouvent l'esthétique et l'environnement, c'est pourquoi notre slogan est "Conçu pour la vie" », a ajouté M. Wang. « Depuis 2023, nous nous sommes également associés à One Tree Planted, un organisme sans but lucratif qui se concentre sur le reboisement mondial, la biodiversité et la promotion de pratiques écologiques dans le cadre de programmes de plantation d'arbres, et qui s'est engagé à planter 20 000 arbres.

Il s'agit d'une occasion fantastique pour nous de présenter les produits phares de Tribesigns au High Point Market 2024, et de montrer non seulement que nous vendons ces produits en ligne, mais aussi que nous offrons des options d'expédition directe aux clients ainsi qu'aux fournisseurs commerciaux », a déclaré Andy Huang, directeur du marketing de Tribesigns.

Tribesigns offre une solution complète de mobilier pour tous les coins de votre maison, y compris le salon, la chambre à coucher et le bureau à domicile, la cuisine et la salle à manger. Elle a également fourni divers produits de mobilier intérieur et extérieur à plus de 10 millions de ménages aux États-Unis.

Au High Point Market 2024, Tribesigns présentera une gamme complète de produits de mobilier élégants et novateurs, comme des bureaux, des tables de console, des organisateurs, des bibliothèques, des bureaux de réception et des panneaux latéraux, ainsi que diverses activités interactives. N'hésitez pas à visiter son kiosque (emplacement indiqué ci-dessous).

Lieu : 209 S. Main Street, High Point, Caroline du Nord 27260

Kiosque : T-410 (410, 412, 511, 513)

Date : 26 au 30 octobre

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan « Conçu pour la vie », notre philosophie tourne autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également largement connue pour sa conception de mobilier spéciale et élégante, la plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs. Vous ne serez jamais déçus lorsque vous choisirez Tribesigns. Avec plus de 35 entrepôts à l'étranger, de solides capacités de R&D et de fabrication, Tribesigns offre également des services d'expédition directe, des services de fabrication d'équipement d'origine (OEM) et de fabrication de conception originale (ODM) pour les partenaires commerciaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tribesigns, veuillez consulter les sites https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok.

Personne-ressource :

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=G-KNRCJnmMU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502751/High_Point_Market.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502752/High_Point_Market_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/4905031/Logo.jpg

SOURCE Tribesigns