Tribesigns élargit sa collaboration avec de grands détaillants américains de l'ameublement à l'occasion du Las Vegas Market 2026

NEW YORK, le 7 août 2026 /CNW/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, a renforcé son engagement auprès de grands détaillants de l'ameublement aux États-Unis au Las Vegas Market 2026 alors que des représentants de partenaires clés se sont rendus au kiosque de l'entreprise pour découvrir les plus récentes collections de meubles.

Kiosque de Tribesigns Photo de groupe de l'équipe Tribesigns et de l'équipe The Home Depot

Parmi les visiteurs ont figuré le chef de la direction de Wayfair, Niraj Shah, et son équipe, Amazon Justin, ainsi que l'équipe de The Home Depot Furniture dirigée par Christa Endler, Online Merchant Digital Decor. Leurs visites ont mis en lumière les relations croissantes de Tribesigns avec les principaux détaillants d'intérieur des États-Unis et ont donné l'occasion d'échanger des points de vue sur l'innovation des produits, l'évolution des préférences des consommateurs et la collaboration future.

Lors du salon, Tribesigns a présenté des collections de meubles couvrant les espaces de vie, de restauration et de rangement, soulignant son approche pour créer des meubles fonctionnels et polyvalents conçus pour la vie moderne.

Las Vegas Market est un événement commercial de premier ordre qui se déroule à Las Vegas, au Nevada. Il réunit des détaillants, des acheteurs, des concepteurs, des distributeurs et des marques pour découvrir de nouveaux produits, échanger des idées sur l'industrie et explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Inspiré par sa philosophie « Designed for Life », Tribesigns développe des meubles fonctionnels dans un large éventail de catégories. Au cours des 15 dernières années, la marque a bâti un portefeuille diversifié qui rejoint aujourd'hui plus de 30 millions de foyers dans le monde grâce à ses partenaires commerciaux sur les marchés mondiaux.

« Nous apprécions sincèrement la confiance et le soutien continu de nos partenaires stratégiques », déclare Peter Wang, chef de la direction de Tribesigns. « Le marché de Las Vegas nous a donné une nouvelle occasion précieuse de rencontrer les équipes de Wayfair, Amazon et The Home Depot, d'échanger des idées et de mieux comprendre l'évolution des besoins des consommateurs. Ces conversations contribuent à façonner notre stratégie en matière de produits, et nous nous réjouissons à la perspective de miser sur ces relations tout en offrant des meubles soigneusement conçus à un plus grand nombre de clients sur le marché américain. »

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan « Designed For Life », sa philosophie embrasse la diversité des modes de vie personnels et l'importance de faire des choix respectueux de l'environnement.

Pour en savoir plus sur Tribesigns, vous pouvez visiter Tribesigns.com, découvrir les opportunités B2B de Tribesigns ou suivre la marque sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et TikTok.

SOURCE Tribesigns

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