Trez Capital privilégie une perspective prudente et optimiste à l'endroit du placement immobilier commercial pour le restant de l'année 2023

Faits saillants du T2 de 2023

Nomination de John Hutchinson et Dean Kirkham à titre de co-chefs de la direction;

et à titre de co-chefs de la direction; Augmentation des distributions des fonds de prêts hypothécaires, en vigueur le 31 juillet 2023;

The Ovilla : première des cinq propriétés multifamiliales au portefeuille de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) à se stabiliser.

VANCOUVER, BC, le 21 août 2023 /CNW/ - Trez Capital, chef de file parmi les gestionnaires d'actif et société de prêts immobiliers commerciaux non bancaires, a le plaisir d'annoncer des résultats solides pour le deuxième trimestre de 2023. Trez Capital continue de repérer des occasions de placement immobilier uniques et de consentir des solutions de financement novatrices aux emprunteurs et promoteurs. La société, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à environ 5,3 milliards CAD. Elle a en outre financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 17 milliards $ depuis sa création en 1997.

La nouvelle direction stratégique alimente les résultats du T2 2023

Peu de temps après le début du deuxième trimestre de 2023, après presque 26 ans à la barre de l'entreprise à titre de chef de la direction et président du conseil, Morley Greene, fondateur de Trez Capital, occupe désormais le poste de président exécutif du conseil. Il a passé le flambeau à John Hutchinson et Dean Kirkham, lesquels ont pris les devants stratégiques pour entamer un nouveau chapitre de croissance en tant que co-chefs de la direction. M. Hutchinson, dans son nouveau poste de co-chef de la direction et chef mondial du montage de prêts, continuera de cibler les activités de montage de prêts et de participations au capital. M. Kirkham, en tant que co-chef de la direction et président, poursuit ses activités clés axées sur le risque et la mobilisation de capitaux pour l'entreprise.

« J'estime que le moment est opportun pour effectuer ce changement de garde, ce qui témoigne bien de la vigueur et de la vision de l'entreprise, laquelle est en mesure de permettre l'émergence de ses nouveaux dirigeants, de favoriser l'innovation et d'ouvrir la voie à son prochain périple de croissance et de succès », a affirmé M. Greene, fondateur et président exécutif de Trez Capital.

Les partenariats de Trez Capital sont en constante évolution, engendrant par le fait même de nouvelles perspectives, aptitudes et expertises variées. M. Hutchinson est devenu associé de l'entreprise au début de 2021, tandis que M. Kirkham et John Maragliano se sont joints à l'équipe des associés au début de 2022. Plus tôt au cours du trimestre, M. Maragliano a été nommé chef de l'exploitation, responsabilité qu'il ajoute à ses tâches de chef de la direction financière. La vaste expérience de l'équipe de direction veille au succès continu de la société tout en plaçant les intérêts des investisseurs à l'avant-scène de toutes ses activités.

Mises à jour sur les fonds de prêts hypothécaires

Trez Capital demeure engagée à trouver d'excellentes occasions de placement dans des régions bien ciblées de l'Amérique du Nord pour le compte de ses investisseurs, notamment dans les marchés résidentiels en pleine effervescence qui tirent parti d'une croissance de leur population et de leurs taux d'emploi. Stratégiquement axée sur le financement résidentiel, l'entreprise s'attend à profiter d'une croissance soutenue.

La hausse des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis a contribué favorablement aux rendements des portefeuilles hypothécaires à taux variables de Trez Capital à ce jour. Aussi au T2 de 2023, la société a annoncé une nouvelle augmentation de ses taux de distribution. En vigueur le 31 juillet 2023, le taux de distribution annuel de chaque fonds est comme suit : Trez Capital Prime Trust à 6,24 %, Trez Capital Yield Trust à 7,68 %, Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) à 8,64 % et Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) à 8,64 %.

Trez Capital demeure fermement engagée à fournir à ses investisseurs des rendements solides, stables et non corrélés tout en ayant recours à des paramètres de financement prudents afin de réduire les risques encourus.

Mise à jour sur le programme de participations au capital

Depuis 2013, Trez Capital offre à ses investisseurs des occasions de placements immobiliers au moyen de participations au capital. Parmi les plus récentes réussites du programme, notons la stabilisation imminente d'un projet intitulé The Ovilla.

Ce dernier figurait parmi les premiers projets à constituer le portefeuille de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF). The Ovilla a surpassé les prévisions originales de la souscription à l'égard des tarifs locatifs par une marge de 34 %. Trez Capital a d'abord déterminé que Red Oak au Texas, ville située dans la région métropole sud de Dallas-Fort Worth, représentait une occasion intéressante en raison d'une concurrence limitée dans ce territoire où sévit également un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

Les forts taux d'occupation de la propriété, son excellent rendement de location et ses aménagements de premier ordre en font un actif attrayant de grande qualité à long terme pour les investisseurs de Trez Capital.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,3 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 17 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. * L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes. De telles déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l'acquisition et de maintenir un portefeuille d'hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire leurs objectifs d'investissement; la capacité des Fonds d'établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux d'intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire à remplir ses obligations envers les Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les Fonds s'attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

