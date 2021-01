Trêve dans le lock-out opposant les membres d'Unifor à Gate Gourmet

MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Hier soir, les membres de la section locale 698 du syndicat Unifor qui étaient en lock-out depuis le début de novembre 2020 ont accepté un protocole de trêve suspendant ainsi le conflit en cours.

Selon les termes de cette entente, les parties se donnent trois mois - soit jusqu'au 15 avril prochain - pour conclure une entente de renouvellement de la convention collective. Dans l'intervalle, les 12 membres qui étaient à l'emploi au moment du déclenchement du conflit retourneront au travail. Des heures de travail minimales leur seront assurées pour la durée de la trêve et les conditions de travail prévues à la précédente convention collective sont maintenues.

« Les membres ont pris la décision qui s'imposait dans les circonstances très particulières auxquelles nous sommes confrontés dans cette industrie. Avec cette période de négociation, on se donne l'opportunité de trouver des solutions viables pour assurer notre avenir », explique John Caluori, adjoint au directeur québécois d'Unifor.

Tous les efforts seront mis de l'avant au cours des prochaines semaines pour trouver des terrains d'entente entre les parties.

Rappelons que les membres de l'unité Gate Gourmet de la section locale 698 étaient en lock-out depuis le 11 novembre 2020. Gate Gourmet est un fournisseur de plats de nourriture pour les compagnies aériennes.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

