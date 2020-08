Trêve annoncée dans la grève des débardeurs du Port de Montréal: « Un soulagement pour le milieu des affaires du Québec », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) accueille favorablement l'annonce de trêve dans la grève des débardeurs du Port de Montréal, maillon essentiel pour soutenir le développement économique du Québec.

« Depuis plus de 10 jours, c'est toute l'économie du Québec qui était prise en otage et qui payait le prix fort de l'arrêt des activités au Port de Montréal. Nous avons demandé sans relâche à toutes les parties prenantes de trouver une solution permettant une reprise des activités du Port et l'annonce d'aujourd'hui est donc un soulagement pour tous les entrepreneurs du Québec », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Selon le CPQ, l'annonce de la trêve va permettre de continuer le dialogue avec une obligation de résultat entre les parties tout en assurant la reprise des activités du Port. Cette trêve est également un poids en moins pour toutes les entreprises qui font face aux défis actuels décuplés en lien avec la pire crise économique des 150 dernières années pour s'attaquer à la relance de l'économie.

« Le dialogue va se poursuivre de façon efficace tout en s'assurant que les entreprises ne soient plus les victimes collatérales des négociations en cours, c'est une bonne nouvelle qui va nous permettre de mettre tous les efforts nécessaires pour réussir la relance sécuritaire et durable de notre économie » conclut monsieur Blackburn.

