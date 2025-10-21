Tresser l'esprit, le corps et l'âme : une ressource ancrée dans la culture pour les fonds de règlement et le bien-être financier quotidien

TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Prospérité Canada annonce fièrement la publication de Tresser l'esprit, le corps et l'âme : une trousse pour le bien-être financier, une nouvelle ressource novatrice créée en collaboration avec l'AFOA Canada et Simon Brascoupé, de Kitigan Zibi Anishinabeg. Cette trousse vise à aider les personnes, les familles et les collectivités autochtones à prendre des décisions financières éclairées et en toute confiance, notamment en ce qui concerne le règlement des paiements.

Tout comme les trousses traditionnelles contiennent des objets ayant une profonde signification personnelle et spirituelle, cette trousse de bien-être financier rassemble des outils, des valeurs et des enseignements pertinents pour favoriser le bien-être à long terme. Conçue dans un souci de souplesse et de pertinence culturelle, la trousse Tresser l'esprit, le corps et l'âme permet à chaque personne de choisir ce qui lui convient le mieux, en lui proposant une ressource qu'elle pourra utiliser et consulter tout au long de sa vie.

« L'idée de la trousse pour le bien-être financier m'est venue de manière très personnelle », explique Brascoupé. « Je n'arrêtais pas de penser aux trousses traditionnelles, à la façon dont elles contiennent des remèdes, des objets sacrés et des enseignements. »

Il s'est demandé : « Et s'il existait une ressource financière qui fonctionnait de la même manière ? »

« Quelque chose que l'on emporte avec soi, non seulement pour obtenir des conseils budgétaires, mais aussi pour guérir, trouver l'équilibre et avoir une vision », explique-t-il. « Une trousse qui contient les enseignements de nos aînés, nos valeurs culturelles et des outils pratiques pour gérer son argent, en particulier lors des moments importants de la vie, comme lorsqu'on reçoit un règlement des paiements. »

Le processus d'élaboration a été nourri par les contributions d'un groupe de travail composé d'experts en la matière, de praticiens de première ligne et de membres de la collectivité ayant déjà reçu un règlement des paiements. Ensemble, les membres du groupe ont identifié les principaux thèmes et les principales ressources nécessaires pour aborder le bien-être personnel et financier avec confiance et bienveillance.

« Dans les collectivités, j'ai entendu des histoires d'espoir et de stress, de personnes qui rêvaient d'ouvrir une entreprise, de retourner à l'école, d'aider leur famille, mais qui ne savaient pas comment gérer cette richesse subite, explique M. Brascoupé. Ce que ces personnes voulaient était clair : des outils simples, un langage clair, des repères culturels et de la souplesse. Quelque chose qui peut leur être utile dans le cadre d'un atelier ou simplement autour d'une table de cuisine. »

C'est ainsi que Tresser l'esprit, le corps et l'âme a été créée.

« Notre organisation est fière de soutenir cette trousse de bien-être financier. Il s'agit d'une ressource essentielle et indispensable qui honore les connaissances traditionnelles tout en offrant des outils pratiques pour renforcer la confiance et le bien-être financiers », a déclaré Elizabeth Mulholland, PDG de Prospérité Canada.

Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à notre groupe de travail et à nos partenaires de l'AFOA Canada. Leur engagement, leur perspicacité et leur expertise approfondie en matière de gestion financière autochtone ont été essentiels pour élaborer une ressource ancrée à la fois dans la tradition et l'innovation.

Nous tenons également à remercier tout particulièrement l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), pour leur généreux financement et leur confiance dans le pouvoir d'une éducation financière ancrée dans la culture. Leurs contributions ont été essentielles pour que ce projet voie le jour.

Cette ressource montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous valorisons les connaissances autochtones, respectons les opinions des collectivités et nous engageons à créer des outils qui reflètent les valeurs et les expériences vécues des personnes qu'ils sont censés servir.

Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme caritatif national qui promeut des changements audacieux afin de permettre à davantage de personnes de prospérer. En collaboration avec des partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires à travers le Canada, nous développons des services d'autonomisation financière qui changent la vie, innovons pour favoriser l'inclusion et l'impact, et supprimons les obstacles au bien-être financier des personnes à revenus faibles et modestes. Notre objectif est de créer un Canada où chacun a la possibilité et le soutien nécessaires pour atteindre le bien-être financier et vivre dans la dignité, la stabilité et l'épanouissement. Pour en savoir plus, consultez le site www.prospercanada.org.

SOURCE Prosper Canada

Personne-ressource pour les médias : Wendy Abbott-Serroul, Prospérité Canada, Directrice principale des communications, [email protected]