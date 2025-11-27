Bâtir un avenir résilient : le gouvernement du Canada et Prospérité Canada investissent 48,2 millions de dollars dans des services communautaires d'aide financière partout au Canada

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Prospérité Canada se réjouit d'annoncer un nouveau financement de 48,2 millions de dollars accordé à 97 organismes communautaires à travers le Canada qui offriront des mesures d'autonomisation financière aux personnes ayant un faible revenu ou un revenu modeste dans le cadre du projet Avenir résilient, une initiative nationale financée par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Programme de partenariats pour le développement social -- volet enfants et familles.

Au cours des quatre prochaines années, ces partenaires communautaires offriront des services tout au long de l'année en matière de déclarations de revenus, d'accès aux prestations, d'éducation financière, d'accompagnement et d'encadrement individuel, ce qui aidera un million de Canadiens et leur permettra d'obtenir deux milliards de dollars supplémentaires en revenus.

Les Canadiens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, une situation exacerbée par la hausse du coût de la vie. Les personnes ayant de faibles revenus ou des revenus modestes ont souvent des besoins financiers particuliers auxquels les services financiers habituels ne répondent pas. Par conséquent, les organismes communautaires qui proposent des services d'aide financière gratuite sont de plus en plus sollicités. On demande à ces organismes d'en faire plus que jamais : fournir des aides indispensables et créer un parcours pour que les personnes puissent aller de l'avant.

Ce financement permettra à plus de personnes au Canada d'accéder à des services d'aide financière dans toutes les provinces et les territoires. Les organismes partenaires joueront un rôle indispensable pour promouvoir le bien-être financier, la résilience et l'inclusion des personnes ayant de faibles revenus ou des revenus modestes.

Ces services aident les personnes à mieux comprendre et gérer leur argent en leur offrant des conseils sur la gestion de leur budget, leurs dettes et leur épargne, et en les aidant à produire leur déclaration de revenus et à accéder à des prestations ou à des crédits auxquels elles n'auraient peut-être pas droit autrement.

Dans le cadre d'un processus concurrentiel supervisé par un comité consultatif national, Prospérité Canada a attribué 48,2 millions de dollars d'investissements pour la période allant jusqu'en mars 2029. Cette initiative visant à étendre les services arrive à un moment où l'incertitude économique grandit et où de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts.

Les partenaires communautaires possèdent une solide expertise pour servir les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap, les communautés racialisées, les jeunes, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes touchés de manière disproportionnée par l'insécurité financière.

Faits saillants :

L'initiative Avenir résilient comprend un investissement de 60 millions de dollars provenant du Programme de partenariats pour le développement social -- volet enfants et familles du gouvernement du Canada, qui vise à élargir les services communautaires d'aide financière gratuits afin de donner aux Canadiens en difficulté les moyens de rétablir leur stabilité et leur santé financières.

et leur permettra d'obtenir supplémentaires en revenus. Prospérité Canada soutiendra les titulaires de subventions en les orientant, en renforçant leurs capacités et en facilitant la création de liens au sein d'une communauté de pratique nationale composée d'organismes de première ligne qui se sont engagés dans ce projet. Nous veillerons également à la coordination des flux financiers nécessaires pour fournir des services d'aide financière de haute qualité aux personnes qui en ont le plus besoin, afin de leur permettre :



de renforcer leurs capacités financières; d'augmenter leurs revenus; de gérer leurs dettes; d'épargner pour leur avenir.





Afin de garantir que les services d'autonomisation financière que nous concevons soient accessibles à toute personne ayant un faible revenu ou un revenu modeste, nous prenons des mesures supplémentaires pour atteindre les populations traditionnellement mal desservies.

Les populations prioritaires comprennent les peuples autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), les membres des communautés noires et les personnes en situation de handicap.

Les partenaires seront soutenus et encouragés à contribuer à élargir l'accès aux services d'aide financière dans les régions mal desservies, notamment les collectivités rurales et éloignées et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations :

« Le projet Avenir résilient consiste à garantir que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent ou les obstacles auxquels ils font face, aient accès aux outils financiers, aux mesures d'aide et aux possibilités qui leur permettront de se bâtir un avenir meilleur. Il s'agit d'un pas en avant très encourageant qui permettra d'offrir à l'ensemble des communautés à travers le pays des mesures d'aide financière efficaces et adaptées à leurs besoins. »

- Elizabeth Mulholland, PDG, Prospérité Canada

«Tous les Canadiens méritent d'avoir une chance équitable de réussir. Cet investissement dans les services d'aide financière offerts dans la collectivité donnera aux Canadiens à revenu faible et modéré les outils et les ressources dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur santé financière. Cet investissement aidera les familles, renforcera les collectivités et permettra de bâtir un Canada plus juste et plus prospère. »

- La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles, Leslie Church

« Cet investissement aura un véritable impact sur la vie des personnes que nous aidons. Chaque jour, nous constatons à quel point les difficultés financières affectent la capacité des familles à planifier leur avenir et à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Dans le cadre du programme Avenir résilient, nous pouvons fournir à un plus grand nombre de membres de la communauté les outils financiers, les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour renforcer leur stabilité et leur confiance. Nous nous réjouissons de participer à cette initiative nationale qui donne directement aux Canadiens qui en ont le plus besoin les moyens d'accéder à l'autonomie financière. »

- Lee Soda, directrice générale, ACSA Community Services

À propos du projet Avenir résilient

Le projet Avenir résilient est une initiative de 60 millions de dollars d'une durée de 4,25 ans menée par Prospérité Canada et financée par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social -- volet enfants et familles. Cette initiative investit dans des organismes communautaires de première ligne afin d'élargir les services d'autonomisation financière offerts aux personnes ayant un faible ou un revenu modeste partout au Canada, en accordant une attention particulière aux populations prioritaires qui font face à des obstacles systémiques en matière de sécurité financière.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance national qui est à l'origine de changements audacieux permettant à un plus grand nombre de personnes de prospérer. Nous travaillons en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les partenaires communautaires partout au Canada en étendant des services d'autonomisation financière qui changent des vies, en innovant pour une plus grande inclusion et un plus grand impact, et en éliminant les obstacles au bien-être financier des personnes ayant un faible revenu ou un revenu modeste. Notre objectif est de faire du Canada un pays où chaque personne a la possibilité et les moyens d'atteindre le bien-être financier et de vivre dans la dignité, la stabilité et l'épanouissement.

Liste des organismes financés

Yukon

1. Yukon Literacy Coalition

Nunavut

2. Kivalliq Inuit Association

3. Pinnguaq Association (Ampere)

Colombie-Britannique

4. Association canadienne pour la santé mentale filiale de Kamloops

5. Disability Alliance BC

6. Family Services of Greater Vancouver

7. Launch Financial Education Society

8. YWCA Metro Vancouver

9. YMCA-YWCA de l'île de Vancouver

Alberta

10. A Synergy A Prosperity (ASAP)

11. Bissell Centre

12. Bow Valley College

13. Calgary Chinese Elderly Citizens Association

14. Calgary Immigrant Women's Association

15. Calgary John Howard Society

16. Carya Society of Calgary

17. Center for Newcomers

18. Connections For Families Society

19. Discovery House Family Violence Prevention Society

20. Distress Center/Safe Communities Opportunity and Resource Centre (SORCe)

21. Elizabeth Fry Society of Northern Alberta

22. Hull Services

23. Immigrant Services Calgary

24. Jewish Family Services Calgary

25. Kindred Connections Society

26. Momentum

27. Norwood Child and Family Resource Centre (Norwood Centre)

28. Rise Calgary

29. The Immigrant Education Society

30. Trellis Society

31. Unison au Kerby Centre

32. United Way Alberta Capital Region

33. United Way Calgary and Area

34. Women's Center of Calgary

35. YWCA Calgary

Saskatchewan

36. Foundations Learning and Skills Saskatchewan

37. YWCA Prince Albert

38. YWCA Regina

Manitoba

39. 1JustCity

40. African Communities of Manitoba Inc. (ACOMI)

41. Canadian Multicultural Disability Centre Inc.

42. Canadian Muslim Women's Institute

43. Community Financial Counselling Services Inc. (CFCS)

44. Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba Inc.

45. Manitoba Possible

46. New Journey Housing

47. SEED Winnipeg

Ontario

48. Agincourt Community Services Association (ACSA)

49. Albion Neighbourhood Services

50. Ase Community Foundation for Black Canadians with Disabilities

51. Institut national canadien pour les aveugles, INCA

52. Case Community Services

53. Centre for Immigrant and Community Services

54. Dixie Bloor Neighbourhood Centre

55. Family Services Windsor-Essex

56. Hope House Guelph

57. Jane/Finch Centre

58. Kenora Chiefs Advisory

59. North York Community House

60. Riverdale Immigrant Women's Centre

61. Roots Community Services Inc.

62. Centre de services communautaires de Sudbury

63. The 519

64. Thunder Bay Counselling Centre

65. The Working Centre

66. WoodGreen Community Services

67. West Neighbourhood House

68. YWCA Canada

69. YWCA Cambridge

70. YWCA Hamilton

71. YWCA Niagara Region

Québec

72. ACEF de l'île-Jésu

73. ACEF du Grand-Portage

74. ACEF du Sud-Ouest de Montréal

75. ACEF de l'Est de Montréal

76. ACEF du Nord de Montréal

77. ACEF Estrie

78. ACEF Lanaudière

79. ACEF Montérégie-Est

80. ACEF Rive-Sud

81. Association Coopérative d'Économie Familiale -- Appalaches Beauce Etchemins

82. Centre d'éducation financière EBO

83. Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie

84. Code F Santé financière pour tous!

85. Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce

86. Espace Finances

87. Finautonome

88. Service d'aide au consommateur (SAC)

89. YWCA Montréal (Y des femmes de Montréal)

Terre-Neuve-et-Labrador

90. Flat Bay Band Inc.

91. YWCA St. John's

Nouveau-Brunswick

92. Kaleidoscope Social Impact

93. YWCA Moncton

Nouvelle-Écosse

94. Hope Blooms Youth Social Entrepreneurial Ventures

95. YWCA Halifax

Île-du-Prince-Édouard

96. Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce

97. La Société John Howard du Canada

