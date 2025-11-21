Prospérité Canada lance un appel à l'action pour combler les écarts en matière d'aide financière au Canada

TORONTO, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organisme de bienfaisance national Prospérité Canada a publié un cadre de solutions visant à combler les écarts en matière d'aide financière pour les Canadiens à faible revenu. Son rapport détaillé, Combler le fossé : Solutions pour combler les écarts en matière d'aide financière au Canada, établit des mesures claires que les gouvernements, les services financiers et les organismes communautaires peuvent prendre pour s'assurer que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens - peu importe qui ils sont ou leur lieu de résidence - peuvent accéder à l'aide financière dont ils ont besoin pour renforcer leur stabilité financière, leur résilience et leur bien-être.

Ce rapport vise un résultat cible clé de la Stratégie nationale pour la littératie financière, Faisons des changements qui comptent, soit « Accroître l'accès à des services d'aide financière fiables, abordables et appropriés, en particulier pour les populations vulnérables ». La Stratégie reconnaît que le bien-être financier ne dépend pas seulement de choix personnels, mais nécessite également l'élimination d'obstacles systémiques - tels que l'écart en matière d'aide financière - qui empêchent trop de Canadiennes et de Canadiens vulnérables d'atteindre le bien-être financier, notamment les peuples autochtones, les communautés racisées, les personnes en situation de handicap, les nouveaux arrivants, les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées et les personnes âgées.

La publication du rapport, dans le contexte actuel de vulnérabilité financière et de difficultés croissantes qui touchent les ménages canadiens, est un appel urgent à l'action pour que les intervenants de tous les secteurs aident à combler les écarts en matière d'aide financière pour ceux et celles qui en ont le plus besoin :

61 % des Canadiens à faible revenu, soit environ 3,08 millions de personnes, connaissent d'importantes difficultés financières.

Les ménages dans la tranche inférieure de 20 % de la répartition des revenus sont le seul groupe où les salaires moyens ont reculé (-3,3 pour cent) entre 2023 et 2024.

Ces ménages avaient en moyenne 34 539 $ d'épargne négative (dette) et étaient le seul segment de revenu à avoir vu ses économies diminuer entre 2023 et 2024 (-2,7 %).

« Les Canadiennes et Canadiens éprouvent des difficultés financières, et les personnes qui ont le plus besoin d'aide financière - celles qui ont de faibles revenus - sont les moins susceptibles de l'obtenir, a déclaré Elizabeth Mulholland, présidente et directrice générale de Prospérité Canada. Notre rapport, élaboré avec et pour les gouvernements, les services financiers et les organismes communautaires, offre des solutions pratiques que chaque secteur peut appliquer dès aujourd'hui pour aider un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens à obtenir l'aide financière dont elles et ils ont besoin. »

Le rapport de Prospérité Canada propose un ensemble complet de solutions pour bâtir un écosystème d'aide financière plus inclusif, accessible et fiable au Canada. L'organisme appelle les gouvernements, les services financiers et les organismes communautaires à se joindre à lui pour mettre en œuvre des solutions qui garantiront que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont accès à l'aide financière et aux conseils nécessaires pour bâtir leur bien-être financier.

Prospérité Canada remercie sincèrement Co-operators, dont le généreux financement et la participation active ont permis de concrétiser ce travail.

« En tant qu'une des plus grandes coopératives de services financiers du pays, avec des centaines de conseillers établis dans des communautés d'un océan à l'autre, nous savons que les Canadiennes et les Canadiens sont plus vulnérables que jamais aux pressions financières externes, une situation qui menace notre objectif de sécurité financière pour les populations et nos communautés, déclare Shawna Peddle, vice-présidente associée chargée du développement durable chez Co-operators. Notre partenariat avec Prospérité Canada illustre bien les mesures que nous prenons pour répondre aux besoins de nos communautés, mais nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin d'une approche pansociétale afin de cultiver une économie inclusive qui permet à chacun d'accéder aux bons outils et conseils financiers, non seulement pour s'adapter aux pressions négatives et aux circonstances dynamiques, mais aussi pour améliorer les conditions favorisant leur bien-être. »

Lisez le résumé et le rapport complet.

Contexte

En 2023, Prospérité Canada a collaboré avec des experts du secteur financier, du gouvernement et de la communauté pour déterminer les besoins prioritaires des personnes ayant de faibles revenus en ce qui a trait à l'aide financière et évaluer l'état actuel des services d'aide financière. Leurs conclusions, publiées dans le rapport intitulé L'aide qui manque pour ceux qui en ont le plus besoin : L'écart en matière d'aide financière au Canada, confirme que les services actuels sont souvent inabordables, inaccessibles ou inadaptés aux besoins des personnes ayant de faibles revenus.

Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui provoque des changements audacieux permettant à plus de gens de prospérer. Grâce à ses partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires partout au pays, elle élargit les services d'autonomisation financière qui changent des vies, innove pour accroître l'inclusion et son influence, et élimine les obstacles au bien-être financier des personnes à revenu faible ou modéré. Elle a pour objectif de faire du Canada un endroit où tous ont la possibilité de goûter au bien-être financier, de vivre dans la dignité et la stabilité, d'envisager leur réussite, et de bénéficier du soutien nécessaire pour y arriver. Pour en savoir plus, visitez prosperitecanada.org.

