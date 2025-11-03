Plus forts ensemble - Prospérité Canada remercie les bailleurs de fonds pour leur généreux soutien

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ -

Novembre est le Mois de la littératie financière au Canada, une période pour souligner et célébrer nos progrès communs dans la démarche visant à instaurer un bien-être financier dans tout le pays, ainsi que pour remercier et célébrer les nombreux partenaires de tous les secteurs qui rendent ces progrès possibles.

Prospérité Canada souhaite remercier tous ses bailleurs de fonds, dont la générosité a augmenté la quantité et la puissance des efforts d'autonomisation financière à l'échelle de la nation. Grâce à leur soutien essentiel, nous pouvons fournir les services, les outils et les ressources qui permettent aux Canadiens ayant des difficultés financières de rétablir leur stabilité et leur bien-être financiers.

« Le Mois de la littératie financière nous rappelle que l'autonomie financière ne repose pas seulement sur les connaissances. Elle dépend de l'accès, de la dignité et des possibilités. Grâce à l'engagement continu de nos bailleurs de fonds et de nos partenaires, plus de gens au Canada reçoivent le soutien nécessaire pour accroître leur bien-être financier et tracer leur chemin avec confiance dans notre système financier complexe. Ensemble, nous bâtissons un avenir où l'inclusion et le bien-être financiers ne sont pas l'exception, mais plutôt la règle », affirme Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada.

Au cours de la dernière année, grâce au soutien de nos bailleurs de fonds, nous avons :

élargi la production de déclarations fiscales de première ligne, l'aide aux prestations, et les services d'éducation et d'encadrement financiers, et ainsi atteint plus de 58 000 personnes, que nous avons aidées à accéder à plus de 206 000 000 $ en revenus supplémentaires;

multiplié les mesures de soutien à l'autonomie financière visant des populations mal servies, dont les communautés autochtones et noires, et les personnes en situation de handicap;

renforcé la capacité des communautés de donner de la formation sur la consommation et les placements, ainsi que d'offrir des appuis financiers tenant compte des cultures;

multiplié les efforts pour combler les lacunes en matière d'aide financière, moderniser le versement des prestations, obtenu un financement durable pour des services gratuits d'autonomisation financière, et dénoncer des pratiques de prêt abusives;

servi plus de 283 000 personnes au moyen de notre outil en ligne Orienteur en mesures d'aide.

Grâce à nos bailleurs de fonds et à nos partenaires communautaires, nous sommes prêts à continuer à étendre notre influence, en aidant plus de Canadiens à accroître leur confiance, leur stabilité et leur résilience financières - peu importe qui ils sont, où ils vivent et leur point de départ sur la route des finances.

Merci à nos bailleurs de fonds pour leur généreux soutien :

Canada Vie

Association médicale canadienne

Capital One

Organisme canadien de réglementation des investissements

Co-operators

Coast Capital

Fondation Definity

Fidelity Canada

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Gouvernement du Canada - Programme de partenariats pour le développement social - Enfants et familles

Programme de partenariats pour le développement social - Enfants et familles IG Gestion de patrimoine

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

JPMorgan Chase

Maple Leaf Centre for Action on Food Security

Maytree Foundation

Max Bell Foundation

Fondation McConnell

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Power Corporation du Canada

Banque Royale du Canada

Groupe Banque TD

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui provoque des changements audacieux permettant à plus de gens de prospérer. Grâce à ses partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires partout au pays, elle élargit les services d'autonomisation financière qui changent des vies, innove pour accroître l'inclusion et son influence, et élimine les obstacles au bien-être financier des personnes à revenu faible ou modéré. Elle a pour objectif de faire du Canada un endroit où tous ont la possibilité de goûter au bien-être financier, de vivre dans la dignité et la stabilité, et d'envisager leur réussite, ainsi que le soutien nécessaire pour y arriver.

