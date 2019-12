Trente ans plus tard, l'Assemblée nationale se souvient de la tragédie de Polytechnique

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 30e anniversaire de la tragédie de l'École Polytechnique, l'Assemblée nationale rend hommage aux quatorze femmes assassinées à travers une activité citoyenne et une cérémonie institutionnelle.

« Nous avons le devoir de nous souvenir de cette tragédie qui a enlevé la vie de quatorze jeunes femmes, mais aussi de condamner toute forme de violence à l'encontre des femmes », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Pendant deux jours, les 5 et 6 décembre, l'agora de l'Assemblée nationale se transformera en un lieu de recueillement à la mémoire des femmes assassinées. Une projection d'images en continu ainsi que la mise en place de 14 stèles inviteront la population à se souvenir en toute sobriété. Par solidarité et soutien à la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, les visiteurs et visiteuses pourront se procurer sur place un ruban blanc dont la forme, en « V » inversé, traduit la volonté de dire « Non à la violence ».

Par ailleurs, le 5 décembre, le président de l'Assemblée nationale, accompagné du premier ministre, du chef de l'opposition officielle, de la cheffe du 2e groupe d'opposition et du chef du 3e groupe d'opposition, tiendra une cérémonie de commémoration durant laquelle il remettra, à titre posthume, la Médaille de l'Assemblée nationale aux femmes assassinées. Cette cérémonie se déroulera en présence de représentants et représentantes des familles et de plusieurs parlementaires.

