Trente ans de mobilisation collective : un message toujours d'actualité

Sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel. », la vidéo et la bannière promotionnelles de la Semaine envoient un signal fort : la sensibilisation et la mobilisation collective doivent se poursuivre, sans relâche.

C'est pourquoi cette campagne vise à créer un véritable pont entre le changement de perception et d'attitude et le passage à l'action du grand public à l'égard des personnes handicapées. Elle met de l'avant l'importance de reconnaître le plein potentiel des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société.

Du 1er au 7 juin 2026, les porte-paroles de la Semaine, madame Rosalie Taillefer-Simard et monsieur Luca « Lazylegz » Patuelli, inviteront le grand public à s'engager, individuellement et collectivement, pour reconnaître et valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées.

Faits saillants :

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 30 e édition en 2026.

au 7 juin. Il s'agit de la 30 édition en 2026. Les porte-paroles de la Semaine sont Rosalie Taillefer-Simard et Luca « Lazylegz » Patuelli. N'hésitez pas à demander une entrevue en vue de la Semaine!

L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir.

Une campagne publicitaire est diffusée sur les médias numériques et sociaux, jusqu'au 7 juin prochain.

L'Office est également l'un des commanditaires du Festival « Pas de Limites », organisé par l'organisme Pas d'excuses Pas de Limites du coporte-parole de la Semaine, Luca Patuelli. Un événement qui se déroulera du 5 au 7 juin 2026 à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve.

Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive.

Rappelons qu'au Québec, plus d'un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21,0 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l' Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022.

de 2022. Hydro-Québec est fière partenaire de la 30e édition de la Semaine.

Liens connexes :

Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page Web de la Semaine québécoise des personnes handicapées préparée par l'Office.

Site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec | Gouvernement du Québec

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Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Source : Karine Lesage, Relationniste médias, Office des personnes handicapées du Québec, 819 314-3549; Communications et entrevues : Mélissa Roy, Roy & Turner Communications, 514 844-9678, [email protected]