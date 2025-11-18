L'organisme Logement HAN est l'un des lauréats de la neuvième édition du Prix À part entière

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite l'organisme Logement HAN de l'Estrie, lauréat du Prix À part entière 2025 dans la catégorie « Organismes à but non lucratif ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés au grand public aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie animée par madame Camille Chai au Monastère des Augustines à Québec.

En plus de se voir attribuer une bourse de 10 000 $, l'organisme a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

L'équipe de Logement HAN (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Logement HAN - Construire des milieux de vie accessibles

Logement HAN est un développeur et gestionnaire immobilier à impact social unique.

Depuis plus de 20 ans, il conçoit et gère des logements adaptés et abordables. Ces logements sont pensés pour répondre aux besoins de personnes ayant une incapacité motrice, intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que des personnes aînées ayant besoin d'adaptations.

Logement HAN se distingue par une approche axée sur l'innovation, l'accessibilité et des partenariats solides avec les milieux municipaux et communautaires. L'organisme favorise l'autonomie, la sécurité et l'inclusion, permettant ainsi à des centaines de personnes de vivre dignement dans leur communauté.

Déjà plus de 330 logements sont en service et 1 500 supplémentaires seront développés d'ici 2030.

En offrant à chacun un chez-soi respectueux de ses besoins et de sa réalité, Logement HAN joue un rôle essentiel dans la création d'un Québec plus inclusif.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de l'organisme, visitez la section Web des lauréates et lauréats du Prix À part entière sur Québec.ca.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la neuvième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Monsieur Patrick Paulin, président de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH); Madame Christine Poulin, présidente chez Immigration Élite Canada et ancienne conseillère municipale de Montréal; Monsieur Jean-François Collard, président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); Madame Patricia Paquin, entrepreneure et propriétaire des Restaurants Chez Cheval et mère d'un garçon autiste; Monsieur Steve Leblanc, directeur général du Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie et membre du conseil d'administration de l'Office.



Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

