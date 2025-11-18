L'école secondaire Serge-Bouchard est l'une des lauréates de la neuvième édition du Prix À part entière

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite l'école secondaire Serge-Bouchard de la Côte-Nord, lauréate du Prix À part entière 2025 dans la catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative ». Les lauréates et lauréats ont été dévoilés au grand public aujourd'hui, dans le cadre d'une cérémonie animée par madame Camille Chai au Monastère des Augustines à Québec.

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, l'établissement a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées.

École secondaire Serge-Bouchard - Des collations qui nourrissent l'autonomie

À l'école secondaire Serge-Bouchard, un projet unique prend vie chaque semaine. Une trentaine d'élèves en adaptation scolaire cuisinent près de 1 500 collations pour les écoles primaires de la Manicouagan.

Les élèves en adaptation scolaire y développent des compétences en français, en mathématiques, en santé/sécurité et en cuisine. Ils apprennent à travailler en équipe, à s'organiser et à développer leur confiance. Les élèves impliqués ont une incapacité intellectuelle, motrice ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet leur offre une belle façon de s'impliquer et de se dépasser.

Des membres du personnel et d'autres élèves viennent aussi prêter main-forte en cuisine. Ce projet rassembleur renforce l'autonomie, l'inclusion et la fierté des jeunes. Il reflète l'engagement de l'école secondaire Serge-Bouchard à offrir un milieu stimulant, solidaire et ouvert sur sa communauté.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la neuvième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Monsieur Patrick Paulin, président de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH); Madame Christine Poulin, présidente chez Immigration Élite Canada et ancienne conseillère municipale de Montréal; Monsieur Jean-François Collard, président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); Madame Patricia Paquin, entrepreneure et propriétaire des restaurants Chez Cheval et mère d'un garçon autiste; Monsieur Steve Leblanc, directeur général du Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie et membre du conseil d'administration de l'Office.



