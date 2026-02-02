Déclaration d'impôt pour les personnes handicapées : réclamez l'argent auquel vous avez droit

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec lance aujourd'hui une campagne de promotion des mesures fiscales destinées aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. La période des impôts est l'occasion de leur rappeler l'importance de réclamer l'argent auquel elles ont droit.

Au Québec, une personne sur cinq a une incapacité. Pourtant, plusieurs d'entre elles passent à côté de crédits d'impôt auxquels elles sont admissibles.

Par cette campagne, l'Office souhaite inviter les Québécois et les Québécoises à vérifier si leur incapacité ou celle d'un proche donne droit à des mesures fiscales. La production d'une déclaration d'impôt est essentielle pour bénéficier d'avantages fiscaux qui peuvent améliorer leur situation financière et leur qualité de vie.

Toute l'information est regroupée dans une page Web dédiée à la campagne : Québec.ca/impôt-personnes-handicapées.

De plus, de février à avril 2026, des publicités imprimées et numériques seront diffusées sur plusieurs plateformes, incluant une vidéo et des bannières Web.

Citations

« Le gouvernement du Québec offre plusieurs mesures fiscales visant à soutenir les personnes handicapées et leurs proches. Dans un contexte où le coût de la vie augmente et où de nombreuses personnes handicapées vivent une réalité économique fragile, il est essentiel de s'en prévaloir. Produire sa déclaration d'impôt, peu importe son revenu, permet d'accéder à ce soutien. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Plusieurs mesures fiscales ont été mises en place afin de compenser une partie des coûts liés aux incapacités permanentes des personnes handicapées. Avec cette campagne, nous voulons leur offrir une information claire et accessible, afin qu'elles puissent profiter pleinement de l'aide offerte et en tirer le maximum de bénéfices. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Trop souvent, les personnes handicapées ne profitent pas pleinement des mesures fiscales disponibles. Pourtant, ces mesures peuvent apporter un soutien financier significatif. Il est important d'en parler afin que les personnes handicapées réclament l'argent auquel elles ont droit. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide : un professionnel ou un organisme d'accompagnement peut faire toute la différence. En tant que porte-parole de la campagne, je suis heureux de porter ce message et de contribuer à son rayonnement. »

Guillaume Parent, conseiller en sécurité financière et porte-parole de la campagne

Liens connexes :

La campagne sera également diffusée sur les réseaux sociaux de l'Office : Facebook, Instagram et LinkedIn.

Site Web de l'Office : https://www.ophq.gouv.qc.ca/

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

