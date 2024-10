Programmation de la Coupe du monde Tremblant PwC 2024

L'expérience du spectateur rehaussée pour la deuxième édition



@Tremblant

Photos haute résolution disponibles ici

MONT-TREMBLANT, QC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - À la suite du succès retentissant de l'an dernier, Tremblant se prépare à accueillir, pour sa deuxième édition, la Coupe du monde Tremblant PwC qui aura lieu le week-end du 7 et 8 décembre, où deux courses consécutives de slalom géant féminin seront présentées. Étant le seul arrêt du circuit de la Coupe du monde au Canada, les meilleures skieuses du monde entier dévaleront la piste Flying Mile pour tenter d'obtenir une place sur le podium.

Alors que la liste des skieuses ne se concrétisera que dans quelques semaines, on peut espérer revoir l'athlète de Mont-Tremblant, Valérie Grenier, qui fait son grand retour en piste cette année, après une vilaine chute qui avait mis fin à sa saison en janvier dernier. Aussi, l'américaine Mikaela Shiffrin devrait être de la liste de départ pour récolter possiblement sa 100e médaille d'or en sol Tremblantois, si elle ne la décroche pas plus tôt en saison ailleurs sur le circuit. Sans compter l'italienne Federica Brignone, gagnante des deux courses de l'an dernier, qui devrait être de retour pour défendre son titre et charmer le public en s'adressant à lui dans un français impeccable.

En plus de l'action débordante au fil d'arrivée, où un momentum se crée d'une manche à l'autre, une programmation musicale et d'animation pour le public s'ajoutent à l'ambiance, tout au long de ce week-end. Les différentes zones des spectateurs ont été revues et modifiées, les infrastructures ont été repensées et les espaces redélimitées pour rehausser l'expérience du public. Des ajouts d'écrans géants et un système de son encore plus puissant s'assurent que le spectateur ne manque pas une seconde d'action.

La zone Générale a été reconfigurée pour s'étendre à l'horizontal et permettre ainsi une meilleure vue à un plus grand nombre de personnes. La zone Adepte qui comporte des estrades, adopte aussi une nouvelle configuration pour une vue plus directe sur la piste de course ainsi qu'un parterre élargi avec un espace dégagé sans obstruction à l'avant. On y trouvera aussi des kiosques de nourriture et de boisson exclusifs à cette catégorie. La zone Prestige, où la vue est optimale de la terrasse du restaurant La Forge, déroule le tapis rouge pour une expérience VIP, où champagne, bouchées et accès privilégié attendent les spectateurs de cette zone. L'espace terrasse sera agrandit sans pour autant augmenter la capacité d'invités pour rendre l'espace encore plus confortable.

Vendredi 6 décembre

Avant que l'action n'ait lieu au pied de la piste de course, l'atmosphère de fête commence à la base du village piétonnier, sur la scène de la Place des Voyageurs, dès le vendredi soir. Le groupe torontois Neon Nostalgic qui propose des chansons rythmées connues de rock and roll, fera danser la foule et donnera le ton à la fin de semaine.

Dès lors, les bars et restaurants du village se mettent en mode festif pour accueillir les visiteurs de partout dans le monde, et proposent, chacun à leur sauce, des soirées à l'ambiance frénétique typique de Tremblant. Puisque les équipes seront déjà sur le site, il ne s'agit que de se promener dans le village pour apercevoir ces athlètes et espérer décocher un autographe au passage!

Samedi 7 décembre

L'action débute en matinée le samedi. Le village des exposants, l'un situé sur la piste d'apprentissage à droite de la Télécabine, et l'autre sur la Place Saint-Bernard, sont des endroits à visiter au cours du week-end. Les partenaires de l'événement invitent les spectateurs à leur kiosque. Des jeux d'antan pour toute la famille sont organisés et orchestrés par des animateurs, du maquillage pour les enfants est proposé et un atelier de décoration de tuques est offert pour tous.

La première manche du slalom géant débute à 11 h, où environ 70 athlètes féminines de partout dans le monde se lancent pour tenter de terminer dans les 30 premières, et ainsi accéder à la deuxième manche, qui elle, est prévue dès 14 h.

Une fois la course terminée, rendez-vous à la scène Coca-Cola de la Place des Voyageurs à 18 h pour la cérémonie de remise des médailles ainsi que le tirage au sort des dossards pour la course du lendemain. C'est l'occasion de voir les athlètes sous les projecteurs et de les célébrer. L'animation est assurée par l'ex-skieuse québécoise sur l'équipe nationale, Marie-Michèle Gagnon, accompagnée de l'animateur Randy Fergusson.

Une fois la cérémonie terminée, dès 20 h, la scène appartiendra à nulle autre que l'auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau qui fera vibrer la foule de Tremblant avec ses chansons populaires et engagées.

Après sa performance, la fête se poursuit avec la musique d'un DJ pour danser sur cette piste de danse à ciel ouvert. Puis, les couche-tard pourront se diriger dans les bars du village pour continuer la fête jusque tard dans la nuit.

Dimanche 8 décembre

L'horaire des manches se répète le dimanche, pour la deuxième course de slalom géant.

Les commentateurs s'assureront de maintenir l'atmosphère survoltée et faire crier la foule jusqu'à la toute dernière skieuse. Cette fois, la remise des médailles se fait dans l'aire d'arrivée, au pied de la piste, tout de suite après la course. La fête se poursuit pour le public dans les bars et restaurants du village, pour clore la soirée dans la même ambiance que seule une Coupe du monde peut créer.

Pour rester à l'affût des athlètes à surveiller, pour se procurer un billet dans l'une des zones, et trouver tous les détails au sujet de l'animation sur le site, de l'horaire complet des courses et des spectacles présentés, rendez-vous sur le site de la Coupe du monde Tremblant PwC, ici : https://coupedumonde.tremblant.ca/

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre quatre saisons et la renommée de ses événements d'envergure lui valent de nombreux prix et reconnaissances d'année en année. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à une trame événementielle de qualité, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, près de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

Pour joindre la communauté de Tremblant :

tremblant.ca • facebook.com/tremblant • @monttremblant #tremblant

SOURCE Association de villégiature Tremblant

Source et renseignements : Catherine Lacasse - Chef des médias, [email protected]