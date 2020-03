Treize partenaires du plan d'action collectif Priorité Jeunesse reçoivent une somme historique de 2,3 M$

MONTRÉAL-NORD, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Au cours de la séance de lundi soir dernier, le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a convenu de verser des contributions financières totalisant de 2 288 943 $ à treize partenaires du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027. Cette aide, sur trois ans, permettra la poursuite de projets qui visent à renverser les indicateurs de pauvreté et à mettre en œuvre des changements positifs structurants et durables dans la vie des jeunes de Montréal-Nord.

« Nous avons retenu hier 19 projets qui seront financés à hauteur de 2,3 M$ sur les trois prochaines années. Cette somme historique permettra de réaliser des projets toujours plus ambitieux et de longue haleine, qui répondront encore mieux aux besoins des jeunes et des familles de Montréal-Nord », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Ces projets s'inscrivent dans les trois axes du Plan d'action collectif Priorité Jeunesse 2017-2027 :

Favoriser la maturité et la persévérance scolaires, et la réussite éducative Développer les talents, l'employabilité et l'entrepreneuriat Enrichir le vivre ensemble

Depuis son lancement, une soixantaine de projets ont démarré ou ont été consolidés dans ces trois axes d'intervention.

Les priorités d'intervention ciblées par ces projets sont :

l'insertion sociale et économique des clientèles à risque, notamment des jeunes adultes,

le développement des compétences génériques (savoir, savoir-faire et savoir être),

le développement de compétences en employabilité pour favoriser l'intégration au marché du travail des jeunes adultes et des adolescents,

le vivre ensemble,

l'accessibilité de l'offre de services en culture, sports et loisirs,

l'accompagnement des parents pour faciliter le passage de l'adolescence à l'âge adulte,

le développement de «l'empowerment» et de l'engagement social et civique,

le développement de la psychomotricité chez les jeunes enfants (maturité scolaire),

la persévérance scolaire,

et la réussite éducative.

Un financement sur trois ans

L'aide de 2,3 M$ qui vient d'être allouée par l'arrondissement de Montréal-Nord à Priorité Jeunesse provient :

des fonds propres de l'arrondissement dans le cadre de son budget de fonctionnement,

d'un budget issu de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023),

et d'un budget issu de la Politique de l'enfant de Montréal.

Voici la liste des organismes et des projets qui bénéficieront de ce soutien financier :

Organisme Projet 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Centre des jeunes l'Escale Aspirants-animateurs 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ Travail alternatif à la journée 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ Milieu de vie 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ Les Fourchettes de l'Espoir Ma première expérience de travail 85 000 $ 85 000 $ 85 000 $ École culinaire Les petits chefs 15 015 $ 15 015 $ 15 015 $ Institut Pacifique Activités éducatives 43 093 $ 43 093 $ 43 093 $ Temps libre été 20 844,21 $ 20 844,21 $ 20 844,21 $ Un itinéraire pour tous Mentorat pour la réussite scolaire 38 000 $ 38 000 $ 38 000 $ La musique aux enfants La musique aux enfants 62 500 $ 62 500 $ 62 500 $ Coopérative de solidarité multisports plus Certification et engagement jeunesse 33 663 $ 42 963 $ 42 963 $ Centre de pédiatrie sociale de Mtl-Nord Psychomotricité 41 769 $ 41 769 $ 41 769 $ Coup de pouce jeunesse de Mtl-Nord Place à l'entraide 35 600 $ 35 600 $ 35 600 $ Pairs aidants 40 000 $ 52 000 $ 52 000 $ Entre-Parents de Mtl-Nord Mon samedi y'a pas de parents 13 837 $ 13 837 $ 13 837 $ Accès 0-5 ans 59 468 $ 74 668 $ 74 668 $ Comprendre mon ado 28 750 $ 35 000 $ 35 000 $ YMCA du Québec Alternative à la suspension 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ Fondation de la Visite Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain 36 623,52 $ 36 623,52 $ 36 623,52 $ Nos jeunes à cœur Équipes civiles junior pour le basketball / football / flagfootball 40 318,27 $ 40 318,27 $ 40 318,27 $ Table de concertation jeunesse de Mtl-Nord Coordination de la Table 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $

Total 734 481 $ 777 231 $ 777 231 $

Miser sur la jeunesse

Le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse a été lancé le 31 mars 2017. Il a été conçu en collaboration avec une centaine de partenaires d'horizons différents afin d'améliorer les conditions de vie, d'études et de travail des jeunes de Montréal-Nord de moins de 30 ans.

Avec l'appui financier du Gouvernement du Québec (Secrétariat à la jeunesse, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation) ainsi que du CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal, un total de 8 588 262 $ a été attribué à des réalisations de ce plan au cours des dernières années : 2 786 266 $ en 2017, 2 891 373 $ en 2018 et 2 910 623 $ en 2019.

D'autres contributions financières aux projets de ce plan seront annoncées en avril et en juin par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord.

Source : Arrondissement de Montréal-Nord

Division des relations avec les citoyens et des communications



SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, [email protected], 514 328-4000, poste 4083

Liens connexes

ville.montreal.qc.ca/mtlnord