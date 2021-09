BRONZE - Zachary Gingras, para-athlétisme, 400 m T38 hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 1

Argent : 7

Bronze : 5

Total : 13

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Para-athlétisme

Zachary Gingras (Markham, Ont.) a gagné sa première médaille paralympique, le bronze, en finale du 400 m T38 hommes. L'athlète de 20 ans, qui était huitième de l'épreuve lors des Championnats du monde de 2019, a résisté à une charge de l'Irakien Ali Al-Rikabi en fin de course pour grimper sur la troisième marche du podium avec un record personnel de 50.85 secondes.

« Ça signifie beaucoup pour moi. Les 18 derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Je suis content de voir que mon travail a porté ses fruits. J'ai juste essayé de courir comme en qualification et de ne pas me laisser distraire par la situation. Je suis parti vite et j'ai gardé le même rythme », raconte le coureur.

Marissa Papaconstantinou (Toronto, Ont.) a réussi une bonne course en finale du 200 m T64 femmes sans toutefois arriver à conserver sa position en tête de peloton. Elle a conclu la course au cinquième rang. Elle a signé deux records personnels en une journée, le premier en qualification qu'elle a ensuite battu en finale en franchissant le fil d'arrivée en 27,08 secondes. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux Jeux de Rio où à seize ans, elle a fait ses débuts paralympiques. Elle avait été disqualifiée lors du 200 m pour avoir touché la ligne.

« Réaliser ma meilleure performance de la saison aujourd'hui, au moment où ça compte le plus, c'est un accomplissement. Je ne peux pas être déçue du résultat. J'aurais évidemment aimé avoir plus, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui et je suis satisfaite. C'était difficile parce que quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la course et que j'avais une chance de gagner une médaille, il y a eu un moment où j'ai arrêté de courir ma course et que je suis devenue un peu tendue. J'apprends, et c'est quelque chose à améliorer pour la prochaine fois », indique l'athlète.

Basketball en fauteuil roulant

Les espoirs de médailles des Canadiennes ont été anéantis. En quart de finale, elles se sont inclinées 63-48 devant les États-Unis au terme d'un match difficile. Les Américaines ont pris le contrôle d'entrée de jeu et après une superbe deuxième période, elles menaient 33-23. En deuxième demie, les Canadiennes ont amorcé une remontée et par deux fois en quatrième période, elles se sont retrouvées à sept points de leurs adversaires, qui ont protégé leur avance malgré tout.

« Je ne nous voyais pas perdre. Je pense que les nerfs y sont pour quelque chose au début du match. Par la suite, il y a des manœuvres faciles que nous n'avons pas réussi à lire, explique Arinn Young (Legal, Alb.), la meilleure marqueuse du Canada avec 11 points. Nous n'avons pas pris notre temps pour les double-pas, et nous avons effectué beaucoup de nos tirs trop vite. En fin de compte, c'est ce qui nous a coûté la victoire. »

Les Canadiennes jouent ensuite pour déterminer le classement et elles tenteront de s'assurer une cinquième place vendredi contre le Japon. Une victoire leur permettrait de répéter leur résultat des Jeux de Rio 2016.

« La victoire fait mal à tout le monde, et nous n'avons pas fini d'avoir mal, donc nous allons essayer de terminer le tournoi sur une note positive avec une victoire », ajoute-t-elle.

Paracyclisme

Keely Shaw (Midale, Sask.) a inscrit le meilleur résultat canadien en paracyclisme pour le début des épreuves sur route dans l'ensemble des catégories. La médaillée de bronze de la poursuite individuelle sur piste a terminé au pied du podium avec une quatrième place dans la catégorie C4. Elle a franchi le fil d'arrivée en 42:11.09, moins d'une minute plus tard que la troisième cycliste. Kate O'Brien (Calgary, Alb.) a pris le départ de la même course, mais elle n'a pas terminé.

Le médaillé d'argent des Jeux de Rio 2016, Ross Wilson (Sherwood Park, Alb.) a terminé au septième rang du contre la montre sur route C1 hommes. Dans une course très compétitive dans la catégorie vélo à main H3, Joey Desjardins (Hawkesbury, Ont.) a été le Canadien le plus rapide avec une onzième place. Charles Moreau (Victoriaville, Qc), le médaillé de bronze de Rio il y a cinq ans, suivait en douzième position et Alex Hyndman (Morpeth, Ont.), en seizième position. Pour Desjardins et Hyndman, il s'agissait d'une première course paralympique.

Marie-Ève Croteau (Québec, Qc) et Shelley Gautier (Niagara Falls, Ont.) étaient les deux dernières paracyclistes canadiennes sur le parcours à l'occasion de la compétition T1-2 femmes. Marie-Ève Croteau a obtenu la sixième place et Shelley Gautier, la huitième.

Paranatation

Trois nageurs se sont qualifiés pour la finale mardi et c'est Alec Elliot (Kitchener, Ont.) qui, avec sa cinquième place au 100 m papillon S10 hommes, a obtenu le meilleur résultat de l'unifolié.

Sabrina Duchesne (St-Augustin-de-Desmaures, Qc) était la sixième du 100 m S7 libre femmes où elle a inscrit une nouvelle marque personnelle de 1:14.55.

« C'était une bonne course et je ne m'attendais pas à ce résultat aujourd'hui. C'est fantastique d'être sixième au monde au 100 m libre », dit-elle.

Nicholas Bennett (Parksville, C.-B.) a inscrit un nouveau record national en qualification du 200 m quatre nages individuel SM14 hommes, ce qui lui a ouvert les portes de la finale où a réédité son exploit en arrêtant le chronomètre à 2:13.21, une marque bonne pour la septième place.

Le parcours des six autres nageurs s'est arrêté en qualification mardi matin. Il s'agit de Zach Zona (Waterford, Ont.), Angela Marina (Cambridge, Ont.), Tammy Cunnington (Red Deer, Alb.), Shelby Newkirk (Saskatoon, Sask.), Camille Bérubé (Gatineau, Qc) et Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.).

TOUS LES RÉSULTATS

