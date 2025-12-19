AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce concernant les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations English
OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une disponibilité médiatique afin de fournir de l'information importante concernant la réforme à long terme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.
Participation des médias :
La participation à la séance de questions et de réponses de cet événement aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire doivent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
Date : Le lundi 22 décembre 2025
Heure : 14 h (HE)
Lieu :
Théâtre national de la presse
180, rue Wellington, salle 325
Ottawa (Ontario)
