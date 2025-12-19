OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une disponibilité médiatique afin de fournir de l'information importante concernant la réforme à long terme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Participation des médias :

La participation à la séance de questions et de réponses de cet événement aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire doivent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Date : Le lundi 22 décembre 2025

Heure : 14 h (HE)

Lieu :

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, salle 325

Ottawa (Ontario)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]