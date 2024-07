Travis Leonard se joint à l'équipe de direction mondiale de Lockton à titre de chef des finances

KANSAS CITY, Missouri, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Lockton est heureuse d'annoncer que Travis Leonard s'est joint à l'entreprise à titre de directeur financier (CFO), succédant à Troy Cook, qui occupe ce poste depuis 2020. M. Cook occupera le poste de conseiller auprès de Ron Lockton, président et chef de la direction de Développement de l'entreprise.

Travis Leonard

Leonard est un dirigeant financier très respecté et hautement qualifié qui possède de l'expérience de travail sur les marchés mondiaux. Il entrera en fonction à titre de directeur financier de Lockton le 8 juillet 2024 et travaillera en étroite collaboration avec Cook pour effectuer une transition de tâches et un processus d'intégration approfondi.

« Nous sommes ravis que Travis se joigne à l'équipe de direction mondiale de Lockton, a déclaré Ron Lockton, président et chef de la direction. « Il apporte une vaste expérience financière, une perspective mondiale et une grande énergie pour soutenir la croissance future de Lockton. »

Leonard a travaillé dans divers secteurs d'activité et sur les marchés mondiaux, excellant dans des rôles de leadership financier et dirigeant d'importants projets de transformation. Plus récemment, Leonard a été directeur financier d'Hostess Brands, jusqu'à la vente à J.M. Smucker Co. en novembre 2023. Auparavant, M. Travis a été directeur financier du secteur médical chez Cardinal Health et a occupé des postes de direction financière chez Kraft Foods, y compris au Brésil, et M. Cargill après avoir commencé sa carrière chez Arthur Andersen en tant que conseiller financier et économique.

M. Travis a grandi dans la région métropolitaine de Kansas et a étudié à l'Université de l'Illinois-Urbana-Champaign, où il a obtenu son baccalauréat en finance, puis sa maîtrise en administration des affaires à la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern.

M. Cook demeurera membre du conseil d'administration de Lockton, Inc. et occupera le poste de vice-président directeur du développement de l'entreprise, relevant de Ron Lockton, président et chef de la direction. Dans le cadre de ses fonctions, Troy contribuera activement à la transition des tâches et à l'intégration de Travis, tout en collaborant avec la direction pour saisir des occasions de développement à l'échelle mondiale et en jouant un rôle consultatif auprès du chef de la direction.

« Je suis reconnaissant de l'engagement et du leadership de Troy en tant que directeur financier pendant une période de croissance très importante pour l'entreprise, a déclaré M. Lockton. Lorsque Troy est passé du rôle de membre indépendant du conseil d'administration à celui de chef des finances en 2020, il était prévu qu'il s'agisse d'un mandat de cinq ans. Il a aidé Lockton à se positionner en vue d'une croissance forte et soutenue et continuera d'avoir une incidence positive sur Lockton grâce à cette transition prévue et à son leadership en matière de développement organisationnel. »

Lockton, Inc. est heureuse d'accueillir Travis Leonard au sein de l'équipe et se réjouit à l'idée de sa contribution à la croissance et au succès futurs de l'entreprise.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 11 700 associés qui font des affaires dans plus de 140 pays de se concentrer uniquement sur les risques, l'assurance et les besoins des clients. Grâce à son expertise qui s'étend partout dans le monde, Lockton offre la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, visitez www.lockton.com

