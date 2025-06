Une harmonisation mondiale et des nominations de cadres supérieurs alimentent la cinquième année consécutive de croissance organique à deux chiffres de Lockton

KANSAS CITY, Missouri, le 17 juin 2025 /CNW/ - Lockton, Inc, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a enregistré un chiffre d'affaires mondial de 4,0 milliards de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 avril 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 16 % sur cinq ans.

Points saillants de l'exercice financier 2025

Le chiffre d'affaires mondial a augmenté de 13 % pour atteindre 4,0 milliards de dollars , grâce à une croissance organique de près de 100 % , marquant la cinquième année consécutive de croissance organique à deux chiffres de Lockton.

, grâce à une , marquant la cinquième année consécutive de croissance organique à deux chiffres de Lockton. Les opérations internationales ont dépassé le milliard de dollars , augmentant de 15 % en monnaie constante , marquant une quatrième année consécutive de croissance à deux chiffres.

, augmentant de , marquant une quatrième année consécutive de croissance à deux chiffres. Les opérations américaines ont atteint 2,7 milliards de dollars , soit une croissance de 11 %, poursuivant ainsi une série de sept années de croissance organique à deux chiffres.

, soit une croissance de poursuivant ainsi une organique à deux chiffres. Lockton Re a connu une croissance de 29 % d'une année sur l'autre , poursuivant son expansion mondiale.

, poursuivant son expansion mondiale. La pratique de Lockton en matière de responsabilité des transactions a consolidé sa position de chef de file du secteur, en réalisant un nombre record de transactions et en enregistrant une croissance de 59 % d'une année sur l'autre.

« Lockton est avant tout une société de croissance, et une croissance organique constante à deux chiffres continue de nous distinguer de nos concurrents, a déclaré Ron Lockton, président et chef de la direction. Alors que la consolidation des courtiers s'accélère, l'indépendance, la performance et l'engagement constant de Lockton envers ses clients et ses associés continuent d'alimenter la croissance et d'attirer les meilleurs talents. »

Leadership et nominations stratégiques

En 2024, Ron Lockton a repris son rôle de président et chef de la direction, et a dirigé une série de nominations exécutives majeures pour renforcer le leadership mondial de l'entreprise. Il a ainsi nommé Chris Brown au poste de chef de la direction de Lockton International, Travis Leonard au poste de directeur financier, Tim Ryan au poste de président de la région des États-Unis, Claude Yoder au poste de directeur des données, de l'analytique et du numérique, et Mark Jones au poste de directeur financier international. Ces dirigeants, qui travaillent aux côtés de cadres établis tels que Tim Gardner, chef de la direction de Lockton Re, apportent une expertise diversifiée et une vision commune pour une croissance soutenue.

« Nous continuons à promouvoir et à embaucher des dirigeants qui ont fait leurs preuves dans notre entreprise mondiale, a commenté Ron Lockton. Nous agissons rapidement sur nos priorités stratégiques, y compris le rapprochement de nos pratiques spécialisées, de nos produits et de nos secteurs verticaux dans le monde entier. »

Croissance internationale

Lockton International, sous la direction de Chris Brown, a dépassé le cap du milliard de dollars avec un taux de croissance de 15 % en devises constantes, soit près du double du taux de croissance des autres courtiers mondiaux. À l'international, la société a stratégiquement étendu sa présence géographique et ses opérations pour garantir un service client accessible, y compris le plus grand investissement de Lockton en Asie à ce jour, en Inde, ainsi que l'expansion des opérations dans les pays nordiques. La société a également nommé de nouveaux chefs de la direction en Asie, en Australie et au Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Rendement de l'entreprise aux États-Unis

Les activités américaines de Lockton ont ajouté 265 millions de dollars de revenus, portant le total des revenus américains à 2,7 milliards de dollars, ce qui représente la septième année consécutive de croissance organique à deux chiffres des revenus. En août, Tim Ryan, cadre de longue date de Lockton, a été nommé président de la région États-Unis. En février, Tim Meacham, ancien directeur régional de l'exploitation, a été nommé président des solutions aux personnes afin de diriger une approche commune à l'ensemble de l'entreprise pour fournir une valeur cohérente aux clients à travers les États-Unis.

De plus, afin de mieux adapter les services aux besoins des clients et d'améliorer la fourniture de solutions personnalisées, le cabinet a créé une équipe chargée des pratiques sectorielles aux États-Unis, dirigée par Chris DiLullo, et a unifié les pratiques en matière d'assurance dommages et de risques professionnels et exécutifs sous la direction de Devin Beresheim, responsable des solutions en matière de risques aux États-Unis. La croissance géographique aux États-Unis s'est traduite par l'ouverture d'un nouveau bureau à Austin et l'expansion d'autres bureaux à travers le pays.

Lockton Re

Lockton Re, l'activité de réassurance de la société, a enregistré une croissance de 29 % de son chiffre d'affaires. En 2024, l'entreprise a célébré son cinquième anniversaire, une période au cours de laquelle l'entreprise a connu une croissance considérable, ayant établi une empreinte mondiale de 22 sites, qui s'étend au niveau national à Greensboro et San Francisco et au niveau mondial à Dublin, Mexico, Santiago et Paris. Au service de plus de 300 clients, Re dispose d'une équipe mondiale de plus de 500 collègues travaillant sur 20 segments mondiaux, y compris l'agriculture, le conseil en capital et les solutions de portefeuille, qui ont été lancées l'année dernière. Grâce à un investissement continu dans les talents et les nouvelles spécialités, Lockton Re est en bonne position pour une nouvelle année de forte croissance.

Numérique et innovation

Pour moderniser la capacité de Lockton à exploiter les données et la technologie au service des clients, la société a créé un Bureau des données, de l'analyse et du numérique, dirigé par Claude Yoder, expert en innovation et en analyse. Le bureau fournit un tout nouveau modèle d'utilisation de la technologie, de l'analyse des données et de l'IA pour fournir des informations précieuses, fondées sur des données, afin d'aider les clients à atténuer les risques et à y faire face. Le bureau du numérique fournit déjà des informations qui aident les clients à anticiper la volatilité, à gérer les risques complexes et à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

Culture et talents

Lockton continue d'attirer les meilleurs talents en proposant une valeur client inégalée. Cette approche axée sur les personnes est à l'origine de sa croissance organique, la meilleure du secteur, à travers tous les cycles de marketing. Reconnue mondialement pour sa culture, Lockton a obtenu de nombreuses récompenses pour son lieu de travail, y compris cinq distinctions consécutives en tant que société la mieux gérée aux États-Unis, 16 ans en tant que meilleur lieu de travail dans le secteur de l'assurance, une distinction Bell Seal pour la santé mentale au travail et le prix 2025 Employees' Choice Awards Best Places to Work décerné par Glassdoor. Au niveau international, Lockton est certifié comme Great Place to Work en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique.

« Je suis fier de nos associés Lockton, qui obtiennent régulièrement des scores de satisfaction de la clientèle exceptionnellement élevés, ce qui se traduit par des taux de fidélisation de la clientèle exceptionnels, a indiqué Ron Lockton. En restant fidèles à ce que nous sommes, nous avons traversé toutes les tendances du courtage d'assurance depuis près de 60 ans. Notre modèle d'entreprise peu commun et notre propriété privée, combinés à une excellente culture d'entreprise, créent un avantage puissant pour nos clients et notre personnel. »

À propos de Lockton

L'indépendance est ce qui distingue Lockton de nos concurrents, et c'est aussi ce qui nous rend meilleurs. La propriété privée de Lockton permet à ses 13 000 associés qui font des affaires dans plus de 155 pays de se concentrer uniquement sur les besoins en matière de gestion du risque et d'assurance des clients. Grâce à son savoir-faire qui s'étend partout dans le monde, Lockton offre les connaissances approfondies nécessaires pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, visitez le www.lockton.com.

