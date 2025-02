KANSAS CITY, Missouri, 13 février 2025 /CNW/ - Lockton, le plus grand cabinet de courtage d'assurance indépendant au monde, a le plaisir d'annoncer la création d'un bureau numérique pour stimuler l'innovation dans les stratégies de données, d'analyse et de technologie à l'échelle de Lockton Enterprise. Cette initiative vise à améliorer les capacités numériques et capacités en matière de données, en offrant des solutions transformatrices aux clients.

Claude Yoder, qui occupe le poste de chef mondial de l'analyse de Lockton Re depuis 2019, a été nommé chef des données, de l'analytique et du bureau numérique. M. Yoder a joué un rôle clé dans la croissance impressionnante de Lockton Re, y compris la création et le développement de la plateforme d'analyse et d'exploitation exclusive connue sous le nom de SAGE , qui a obtenu deux brevets, ce qui est un exploit rare dans l'industrie de la réassurance.

« Cette mesure, qui s'ajoute à notre détermination à investir dans un bureau numérique, souligne l'importance du numérique, des données et de l'analytique dans la stratégie mondiale de Lockton », a déclaré Ron Lockton, président et chef de la direction. « Nous sommes déterminés à fournir à nos clients des renseignements précieux et un service inégalé grâce à des outils d'analyse et des données numériques de pointe. »

Le bureau numérique accélérera la transformation numérique et la croissance dans tous les aspects des données, de l'analyse et de la technologie. En tirant parti de technologies de pointe et de renseignements axés sur les données, le bureau vise à améliorer la valeur pour les clients, à accroître l'efficacité opérationnelle et à prendre des décisions stratégiques tout en offrant une valeur inégalée aux clients.

« Il s'agit d'une excellente occasion de faire progresser nos capacités en matière de données et de technologie », a déclaré M. Yoder. « L'engagement de Lockton envers l'excellence numérique souligne son désir de rester à l'avant-garde des tendances de l'industrie et de répondre aux besoins changeants de nos clients. Avec la création du bureau numérique, Lockton est prête à établir de nouvelles normes dans l'industrie du courtage d'assurance, assurant ainsi une croissance et un succès soutenus en cette ère numérique. »

