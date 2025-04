KANSAS CITY, Missouri, 1er avril 2025 /CNW/ -- Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant au monde, a annoncé aujourd'hui l'unification de ses équipes américaines de services financiers (Lockton Financial Services - LFS) et internationales de risques professionnels et financiers en une seule pratique mondiale : risques professionnels et exécutifs (Lockton Professional and Executive Risk).

Cette intégration stratégique rassemble l'expertise de plus de 750 associés talentueux dans le monde entier au sein d'une plateforme unique conçue pour enrichir la capacité de Lockton à créer et à fournir une valeur client de premier ordre.

La nouvelle structure soutient ce que Lockton a toujours fait de mieux : surpasser les offres d'assurance traditionnelles en proposant une expérience de l'assurance et de la gestion des risques qui apporte une véritable perspective mondiale. Grâce à une plus grande connectivité mondiale, Lockton Professional and Executive Risk aidera ses clients à faire face à leurs risques professionnels, exécutifs, financiers et cybernétiques, quel que soit l'endroit où ils opèrent.

« Dans l'environnement complexe et interconnecté d'aujourd'hui, les entreprises et leurs conseils d'administration ont besoin d'un partenaire de confiance qui perçoit leurs risques de manière globale, a déclaré Devin Beresheim, vice-président exécutif et responsable américain des risques professionnels et exécutifs chez Lockton. Lockton Professional and Executive Risk propose des solutions sur mesure pour aider les conseils d'administration et les cadres dirigeants à atténuer de manière proactive leurs risques les plus urgents au niveau mondial, afin qu'ils puissent se concentrer sur la croissance de leur entreprise. »

« Grâce à notre équipe connectée au niveau mondial, nous pouvons assurer un partage des connaissances encore plus large, une vision plus approfondie des risques et la capacité d'anticiper les menaces émergentes avec plus de réactivité et de précision, a ajouté Leo Flindall, responsable britannique des risques professionnels et exécutifs chez Lockton. Le déploiement de cette équipe unifiée est une autre étape importante pour Lockton, qui reflète notre engagement à améliorer continuellement nos critères de service à la clientèle. »

Lockton Professional and Executive Risk est au service de clients issus d'un large éventail de secteurs d'activité et propose des services de courtage d'assurance, de conseil en matière de risques et d'assistance en matière de sinistres pour toutes les grandes lignes d'assurance financière et professionnelle. Les domaines d'expertise comprennent la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la cybercriminalité, la responsabilité des sociétés en nom collectif, les erreurs et omissions/la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité des pratiques d'emploi, les détournements/crimes, la responsabilité fiduciaire, les solutions d'assurance pour les actifs numériques.

