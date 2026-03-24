Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Modification à l'horaire afin d'offrir de la prévisibilité à la clientèle

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine que l'horaire sera modifié à partir du mercredi 25 mars 2026 jusqu'à la mi-avril. Cette modification de service est causée par un manque de matelots pour opérer de façon pleine et entière deux navires.

La STQ doit respecter un nombre minimal requis de membres d'équipage qualifiés afin de pouvoir opérer un navire selon la réglementation de Transports Canada pour assurer la sécurité des passagers.

Dans les circonstances, la STQ préfère être prévoyante et s'assurer d'offrir un service fiable et prévisible à la clientèle de la traverse, en modulant l'horaire selon les ressources disponibles actuellement, plutôt qu'annoncer une modification ou l'annulation complète des traversées à la dernière minute.

Modifications à l'horaire :

De minuit à 6 h, un seul navire en service, un seul départ par heure de chaque rive.

De 6 h à 10 h, un seul navire en service, départ toutes les 40 minutes de chaque rive.

De 10 h 20 à 17 h 20, deux navires en service, départ toutes les 20 minutes de chaque rive.

De 18 h à minuit, un seul navire en service, départ toutes les 40 minutes de chaque rive.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com