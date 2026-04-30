Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Entretien préventif d'un moteur du NM Didace-Guévremont

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une recommandation du fabricant, la Société des traversiers du Québec (STQ) doit effectuer un entretien préventif sur le moteur principal du NM Didace-Guévremont. Cette intervention d'environ deux semaines doit être réalisée dans les plus brefs délais afin d'éviter un bris majeur potentiel qui pourrait occasionner le retrait du navire pour plusieurs mois. Il importe à ce moment-ci d'assurer la fiabilité du navire et un retour rapide en service.

La STQ avise donc la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le NM Alexandrina-Chalifoux assurera seul le service pendant ce court arrêt qui débutera le 4 mai prochain.

Le retour imminent du NM Catherine-Legardeur dans la flotte opérationnelle permettra un plan de relève plus robuste pour la traverse de Sorel-Tracy. Il sera de retour à la mi-mai. Cela assurera un service à deux navires à cette traverse dans l'avenir et de la prévisibilité pour la clientèle.

Modification de l'horaire de la traverse à partir du 4 mai

Le NM Alexandrina-Chalifoux effectuera des départs de chaque rive, à l'heure seulement, pendant cet arrêt.

Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.

Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Cellulaire : 418 953-2521, Courriel : [email protected]