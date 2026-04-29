Mise à jour de la limitation de charge du NM Radisson - Les véhicules et remorques récréatifs seront désormais acceptés

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une analyse exhaustive des capacités portantes du pont des véhicules du NM Radisson, la Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer que le navire pourra désormais accepter les véhicules et les remorques à usage récréatif disposant d'essieux tandem. Cette amélioration concorde avec un souhait exprimé lors d'une rencontre récente entre le préfet de la MRC de Charlevoix, les maires des Éboulements et de L'Isle-aux-Coudres et des représentants de la STQ.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la clientèle estivale de la traverse de L'Isle-aux-Coudres. Cela permettra d'optimiser la fluidité de l'embarquement et d'améliorer l'expérience de la clientèle. Rappelons que le service sera offert à deux navires cet été avec le NM Joseph-Savard et le NM Radisson à cette traverse.

Nouvelles limitations de charge du NM Radisson

Les charges maximales, par essieu ou groupe d'essieux, doivent être inférieures aux limites indiquées ci-dessous :

Pour les véhicules et les remorques à usage récréatif, les charges maximales acceptées d'un essieu simple sont comme suit : Essieu simple à deux (2) roues : 4800 kg (4,8 tonnes métriques) Essieu simple à quatre (4) roues : 5100 kg (5,1 tonnes métriques)

sont comme suit : Pour les véhicules et les remorques à usage récréatif, les charges maximales pour un groupe d'essieux tandem sont comme suit : Essieu tandem à deux (2) roues : 9600 kg (9,6 tonnes métriques) Essieu tandem à quatre (4) roues : 10200 kg (10,2 tonnes métriques)

sont comme suit :

Pour de plus amples renseignements sur les limitations de charge, la clientèle est invitée à consulter la section dimensions et charges sur la page de la traverse au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com