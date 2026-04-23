Traverse L'Ile Verte - Le NM Peter Fraser de retour dès ce soir

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle et les résidents que le NM Peter Fraser reprendra le service maritime le jeudi 23 avril à 19 h 45, avec un départ de l'île.

À noter que le service héliporté sera maintenu les 23 et 24 avril inclusivement, selon l'horaire habituel, afin de faciliter la transition pour la clientèle et les résidents.

Les conditions de transport, les horaires et toute information complémentaire sont disponibles sur les plateformes habituelles de la STQ.

La Société remercie la clientèle pour sa collaboration et sa compréhension.

Bonne saison estivale !

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com