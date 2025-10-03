Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Service à un navire dès le 9 octobre

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le service sera à un seul navire à partir du 9 octobre 2025 en raison de l'indisponibilité du NM Catherine-Legardeur, navire de relève de la traverse. Le navire est entré en cale sèche afin de réparer le bris mécanique qui affecte son système de transmission. Il sera de retour dans la flotte opérationnelle de la STQ vers la mi-décembre.

Selon la planification de la STQ, le NM Didace-Guévremont aura un court arrêt technique entre le 9 octobre et le 16 octobre et par la suite, le NM Alexandrina-Chalifoux se dirigera à la traverse de Tadoussac pour être en relève au NM Jos-Deschênes II qui fera son arrêt technique annuel.

La reprise du service habituel à deux navires reprendra vers la mi-novembre au retour du NM Alexandrina-Chalifoux à la traverse de Sorel-Tracy.

Modification de l'horaire de la traverse

Le service à un navire permettra un départ de chaque rive à l'heure seulement.

Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.

Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

