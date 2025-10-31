Québec accueillera la conférence Interferry2028 : un rendez-vous mondial pour l'industrie maritime

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est fière d'annoncer que l'organisation et la ville de Québec ont été choisies comme hôte de la 52e conférence annuelle d'Interferry, qui se tiendra au Centre des congrès de Québec en octobre 2028. Ce prestigieux événement réunira pendant trois jours les principaux acteurs du transport maritime de traversier, venus des quatre coins du monde, pour des discussions stratégiques, des ateliers spécialisés et des rencontres de haut niveau.

« C'est un honneur pour la STQ d'accueillir Interferry2028 dans la capitale nationale », a déclaré Greta Bedard, présidente-directrice générale de la STQ. « Québec est une ville portuaire emblématique, riche d'une histoire maritime et d'un savoir-faire reconnu. Nous sommes impatients de mettre en valeur notre expertise et de contribuer aux discussions qui façonnent l'avenir du secteur. »

Le ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, salue cette annonce : « La venue d'Interferry2028 à Québec confirme le leadership québécois en matière de transport maritime en tant que levier dans le développement économique régional, la mobilité de nos communautés et la lutte contre les changements climatiques. Les traversiers unissent les acteurs du monde entier autour de solutions concrètes et durables pour des communautés côtières plus résilientes. »

L'événement se tiendra au Centre des congrès de Québec, un lieu reconnu pour son accueil et son infrastructure de calibre international. Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre, se réjouit de cette collaboration : « Accueillir Interferry2028 est une formidable occasion de mettre en lumière l'expertise maritime du Québec et de positionner le Centre des congrès comme un carrefour international d'échanges et d'innovation. Nous sommes heureux de collaborer avec la STQ et l'organisation d'Interferry pour offrir aux participants une expérience mémorable au cœur de la Capitale-Nationale »

Par ailleurs, Mike Corrigan, président-directeur général d'Interferry, a vanté l'organisation hôte de l'édition 2028 : « La STQ est un acteur clé du transport maritime au Canada et nous sommes honorés que l'organisation soit l'hôte d'Interferry 2028. Notre organisation choisit généralement des destinations qui revêtent une importance stratégique pour la communauté mondiale des traversiers, et la ville de Québec répond à tous ces critères. C'est un carrefour majeur qui soutient des liaisons maritimes essentielles tout en contribuant à façonner la prochaine génération de services de traversiers. Avec son rayonnement international en tant que destination touristique, la ville de Québec offre un cadre inspirant pour imaginer l'avenir de notre industrie. »

À propos d'Interferry

Interferry est une association commerciale mondiale du secteur des traversiers, qui détient un statut consultatif auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) ainsi qu'une influence similaire auprès de l'Union européenne et de nombreux autres organismes de gouvernance maritime. Avec plus de 270 organisations membres réparties dans plus de 40 pays, ses principaux objectifs sont de représenter l'industrie des traversiers sur les questions réglementaires et politiques, notamment en matière de sécurité et de durabilité, de parler au nom du secteur mondial des traversiers, qui assure chaque année le transport de plus de quatre milliards de passagers et 370 millions de véhicules.

Chaque année, sa conférence annuelle rassemble les leaders du secteur pour favoriser le partage de connaissances, le réseautage et la collaboration à l'échelle mondiale. Après Marrakech (2024), Sorrento (2025), Bangkok (2026 - 50e édition) et Mariehamn (2027), Québec prendra le relais en 2028 pour accueillir les membres d'Interferry et mettre en lumière le rôle essentiel des traversiers dans la mobilité durable.

La STQ se réjouit de collaborer avec ses partenaires locaux et internationaux pour faire de cet événement un moment marquant pour l'industrie maritime.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71027, Cellulaire : 418 523-4925, [email protected], Traversiers.com