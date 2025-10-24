Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Entente acceptée à 94 % par les employés non brevetés du syndicat UNIFOR de la traverse de Tadoussac

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec est fière d'annoncer que les employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, représentés par le syndicat Unifor, ont ratifié par une très forte majorité à 94 %, l'entente de principe qui avait été récemment conclue. L'accord prévoit des hausses salariales totalisant 17,4 % sur cinq ans, de 2023 à 2028.

La Société des traversiers du Québec se réjouit de cette entente, qui permettra de bonifier les conditions de travail de ses employés, en plus de renforcer l'attraction et la rétention du personnel.

La STQ tient à souligner le travail, l'engagement et la collaboration de toutes les personnes impliquées dans le processus de négociation, qui ont permis d'en arriver à ce règlement. La signature officielle de la nouvelle convention collective est prévue la semaine prochaine.

Les négociations se poursuivent avec le syndicat CSN

Inspirée par cette entente négociée et acceptée dans une forte majorité, la STQ réitère son désir profond de renouveler le plus rapidement possible les conventions collectives échues avec les trois accréditations syndicales CSN aux traverses de Matane et de Québec-Lévis, toujours en négociation. La prochaine rencontre de négociation entre les parties est prévue le 30 octobre.

