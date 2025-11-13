QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le service régulier à deux navires à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola reprendra au début du mois de décembre.

Mouvements des navires

Le NM Joseph-Savard sera redéployé à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, où il reprendra son rôle de navire principal dans les prochains jours. Ce repositionnement permettra au NM Félix-Antoine-Savard, actuellement à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, de se diriger vers la traverse de Tadoussac afin d'assurer la relève du NM Jos-Deschênes II.

Avant sa mise en service, le NM Félix-Antoine-Savard effectuera un court passage à l'Atelier de réparation navale (ARN) de la STQ à Québec pour des ajustements techniques. Il sera ensuite acheminé à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, où l'équipage suivra une période de formation et de familiarisation d'environ une semaine, afin de garantir une exploitation sécuritaire.

Une fois cette étape complétée, le NM Félix-Antoine-Savard entrera en service permettant au NM Alexandrina-Chalifoux de regagner la traverse de Sorel-Tracy pour rétablir le service à deux navires.

Remerciements à la clientèle

La STQ remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa patience durant cette période de service réduit, ainsi que ses équipes pour leur engagement à maintenir la continuité des opérations.

SOURCE Société des traversiers du Québec

