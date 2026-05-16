Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola: Reprise du service à deux navires dès aujourd'hui.

QUÉBEC, le 16 mai 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le service régulier à deux navires a repris ce matin à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.

Mise en service des navires

Plus précisément, le NM Didace-Guèvremont est en opération depuis ce matin et s'est joint au NM Alexandrina-Chalifoux, qui assurait déjà le service. Ce retour à une configuration habituelle permettra de rétablir une capacité accrue et de fluidifier les déplacements pour les usagers de la traverse.

Remerciements à la clientèle et aux équipes

La STQ tient à remercier chaleureusement sa clientèle pour sa compréhension et sa patience durant cette période de service réduit. Elle souhaite également souligner l'engagement et le professionnalisme de ses équipes, qui ont travaillé avec rigueur afin d'assurer la continuité et la sécurité des opérations.

Traversiers.com

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère aux relations avec les communautés, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71227, Cellulaire : 418 523-4925, [email protected]