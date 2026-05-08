Arrêt technique du NM Armand-Imbeau II - Modification de service à compter du lundi 11 mai à la traverse de Tadoussac

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - En raison de l'arrêt technique réglementaire et obligatoire du NM Armand-Imbeau II, la Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse d'une modification de service à compter du lundi 11 mai. Le NM Jos-Deschênes II assurera le service avec des départs aux quarante minutes de chaque rive pour quelques jours.

La STQ tient à rassurer la clientèle de la traverse de Tadoussac, le service sera à deux navires pendant cet arrêt technique planifié. Le NM Félix-Antoine-Savard viendra en relève pour la longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes.

L'horaire normal sera assuré le jeudi 14 mai, le vendredi 15 mai et le lundi 18 mai. À noter qu'en raison d'un manque de matelots certifiés, le NM Félix-Antoine-Savard sera en service selon un horaire modifié, entre 10 h et 18 h, pour le samedi 16 mai et le dimanche 17 mai.

L'horaire modifié entre 10 h et 18 h, pour le NM Félix-Antoine-Savard, sera en vigueur à la suite de la longue fin de semaine, et ce, jusqu'au retour en service du NM Armand-Imbeau II.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire de la traverse de Tadoussac, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com