Construction du terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna - Lancement de la démarche d'information et de consultation publique

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ), en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI), lance officiellement une démarche d'information et de consultation publique dans le cadre de l'étude d'impact environnemental du projet de relocalisation du terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna. Les premières rencontres avec les élus, organismes, entreprises, citoyens et autres parties prenantes de la région débuteront dès la semaine prochaine.

Cette démarche vise à informer les parties prenantes sur le projet et les composantes qui seront analysées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. Elle permettra également aux communautés de poser leurs questions et d'exprimer leurs préoccupations. Les commentaires recueillis alimenteront les analyses réalisées dans le cadre de l'étude d'impact.

Des ateliers d'échanges avec les citoyens auront lieu afin d'informer et de recueillir les préoccupations liées au projet de construction du nouveau terminal de traversiers à Gros-Cacouna. Les rencontres citoyennes seront réalisées entre le 1er et le 4 juin 2026 à Saint-Siméon, Rivière-du-Loup et Cacouna. Les places sont limitées et les citoyens sont invités à s'inscrire sur la page web dédiée au projet ou par le lien suivant inscription aux rencontres citoyennes.

Assurer la pérennité d'un lien fluvial essentiel

En décembre 2024, le gouvernement du Québec a annoncé la relocalisation du terminal de traversiers de Rivière-du-Loup à Gros-Cacouna afin d'assurer la pérennité du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Le terminal actuel de Rivière-du-Loup fait face à des contraintes importantes liées notamment à l'ensablement du secteur et aux travaux de dragage annuels. Le nouveau terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna permettra de maintenir ce lien fluvial essentiel pour la mobilité des citoyens, des travailleurs, des entreprises et des touristes.

Une étude d'impact environnemental rigoureuse et encadrée

Conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, le gouvernement du Québec a mandaté la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour piloter le projet de construction du terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna et, ainsi, réaliser l'étude d'impact environnemental prévue par la Loi sur la qualité de l'environnement.

Cette étape importante du projet est intégrée au processus d'évaluation environnementale . L'étude d'impact environnementale permettra d'examiner, de façon rigoureuse et encadrée, les dimensions environnementales, sociales et territoriales du projet.

Restez informés

Pour plus d'informations sur le projet ainsi que la démarche d'information et de consultation, visitez la page web dédiée au projet .

Pour recevoir les dernières nouvelles et les invitations aux ateliers d'échanges avec les citoyens, abonnez-vous à l'infolettre du projet .

Traversiers.com

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]