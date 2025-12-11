Négociation avec les employés non brevetés CSN - Les employés non brevetés du Syndicat national des traversiers du Québec - CSN acceptent les recommandations du conciliateur

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer que les employés non brevetés du Syndicat national des traversiers du Québec - CSN de la traverse Québec-Lévis, de l'Atelier de réparation navale et de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout ont accepté, dans une forte proportion, les recommandations du conciliateur.

Le nouveau contrat de travail, d'une durée de six ans, prévoit des hausses salariales totalisant 17,4 % pour les cinq premières années, soit de 2023 à 2028, et une augmentation de 2 % pour la sixième année de la convention collective, qui se terminera en mars 2029.

La STQ se réjouit de ce nouveau contrat de travail qui permettra de bonifier les conditions de travail de ses employés, en plus de renforcer l'attraction et la rétention du personnel. Elle tient à souligner le travail, l'engagement et la collaboration de toutes les personnes impliquées dans le processus de négociation, qui ont permis d'en arriver à ce règlement.

« Je suis heureuse d'apprendre cette excellente nouvelle à l'aube de la période des Fêtes. Nos équipes ont travaillé très fort avec les différentes accréditations syndicales dans la dernière année pour en arriver à la signature de contrats de travail avec nos employés syndiqués. Cela permet d'améliorer les conditions de travail des employés, de sécuriser le service pour les prochaines années, et ce, aux bénéfices des Québécoises et des Québécois. »

Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com