Prolongation du contrat avec Relais Nordik - Les consultations publiques effectuées orientent un projet pilote et des bonifications permanentes pour améliorer le service offert aux résidents

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord que le contrat avec Relais Nordik est prolongé, et ce, pour assurer la continuité du service. L'avenant, d'une durée de 6 ans, se terminera le 31 mars 2030. Celui-ci comprend deux (2) années d'option additionnelles que la STQ pourra utiliser au besoin.

La STQ devrait débuter le processus d'appel d'offres en 2027 pour le renouvellement du contrat actuel. Le délai permettra à l'armateur qui remportera l'appel d'offres de mettre en place les nouvelles modalités du service.

Un premier projet pilote pour le bénéfice des résidents

À la suite des consultations publiques réalisées au printemps 2024, la STQ a été en mesure d'identifier des éléments d'améliorations au service qu'elle souhaite mettre en place. En collaboration avec l'exploitant actuel, la STQ propose des bonifications aux conditions de transport et met en place un projet pilote qui apporte déjà des nouveautés pour les résidents desservis par la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord:

Les lits en cabines standards quadruples sont offerts aux résidents au même prix que les lits en cabines économiques au montant de 30,28$ par lit;

Les cabines supérieures quadruples sont offertes aux résidents, selon les disponibilités, au coût de 175$.

Les cabines supérieures quadruples pourront être partagées par les proches (résidents ou non-résidents) du passager résident ayant procédé à la réservation. Chaque cabine peut accueillir un maximum de quatre (4) personnes d'une même famille, à condition que chaque occupant ait préalablement acheté son propre billet de transport maritime.

Bonifications aux conditions de transport

Les réservations sont désormais permises jusqu'au lundi midi pour les résidents;

La gratuité pour un enfant qui partage le lit d'un adulte passe de l'âge de 2 ans à 5 ans.

Le projet pilote sera en vigueur jusqu'à la fin de la saison actuelle et selon les disponibilités sur le navire au moment de la réservation. La STQ fera une évaluation de ce premier projet pilote par la suite. La STQ pourrait alors proposer la continuité des nouveautés ou élaborer un autre projet pilote selon la situation. L'objectif étant de bien cerner les besoins des résidents et de proposer une offre de service bonifiée pour eux.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com