Traverse de L'Isle-aux-Grues-Montmagny - Retour en service du NM Grue-des-Îles très prochainement

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) souhaite informer la population de L'Isle-aux-Grues que le NM Grue-des-Îles quittera le port de Québec ce vendredi matin en direction de L'Isle-aux-Grues. Cette étape marque une avancée importante en vue de la reprise attendue du service.

Une reprise conditionnelle aux conditions de glace.

Toutefois, il est essentiel de préciser que la reprise des opérations sera effective uniquement lorsque les conditions de glace permettront une navigation pleinement sécuritaire. La sécurité des passagers, de l'équipage et du navire demeure notre priorité absolue.

Les hauteurs de marée prévues ainsi que les températures annoncées au cours des prochains jours permettent d'envisager une reprise du service dans un avenir rapproché, sous réserve de l'évolution des conditions de navigation.

Conscients que ce retour est attendu par plusieurs, nous tenons à remercier la population pour sa patience et sa compréhension. Afin de rester informés en temps réel des modifications de service, nous invitons les citoyens à s'abonner au service d'alertes disponible sur traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-71227, Cellulaire : 418 523-4925, [email protected], Traversiers.com