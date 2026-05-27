Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Début de la cale sèche réglementaire du NM Alexandrina-Chalifoux

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le NM Alexandrina-Chalifoux fera son transit vers le chantier maritime situé à Les Méchins demain, le 28 mai 2026, afin de réaliser sa cale sèche réglementaire quinquennale. Le NM Didace-Guévremont sera donc seul en service pour quelques jours.

Le NM Catherine-Legardeur finalise ses tests actuellement pour sa certification par les autorités réglementaires. Lorsque le navire sera certifié, il reprendra le service aussitôt pour offrir un service à deux navires à la traverse de Sorel-Tracy.

Modification de l'horaire de la traverse à partir du 28 mai

Le NM Didace-Guévremont effectuera des départs de chaque rive, à l'heure seulement, d'ici le retour en service du NM Catherine-Legardeur dans quelques jours.

Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.

Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Cellulaire : 418 953-2521 Courriel : [email protected]