Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Début de la cale sèche réglementaire du NM Alexandrina-Chalifoux
Nouvelles fournies parSociété des traversiers du Québec
27 mai, 2026, 13:30 ET
QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le NM Alexandrina-Chalifoux fera son transit vers le chantier maritime situé à Les Méchins demain, le 28 mai 2026, afin de réaliser sa cale sèche réglementaire quinquennale. Le NM Didace-Guévremont sera donc seul en service pour quelques jours.
Le NM Catherine-Legardeur finalise ses tests actuellement pour sa certification par les autorités réglementaires. Lorsque le navire sera certifié, il reprendra le service aussitôt pour offrir un service à deux navires à la traverse de Sorel-Tracy.
Modification de l'horaire de la traverse à partir du 28 mai
Le NM Didace-Guévremont effectuera des départs de chaque rive, à l'heure seulement, d'ici le retour en service du NM Catherine-Legardeur dans quelques jours.
- Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.
- Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.
Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.
SOURCE Société des traversiers du Québec
Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Cellulaire : 418 953-2521 Courriel : [email protected]
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