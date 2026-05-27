Projet de terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna - Invitation aux ateliers citoyens sur le projet de terminal de traversiers à Gros-Cacouna

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) invite les citoyens du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix aux ateliers d'échanges citoyens organisés dans le cadre de la démarche d'information et de consultation publique entourant le projet de construction du terminal de traversiers au port de Gros-Cacouna.

Les ateliers d'échanges permettront d'informer les citoyens sur le projet ainsi que sur les composantes qui seront analysées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. Ils permettront également aux communautés de poser leurs questions et d'exprimer leurs préoccupations à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux associés au projet. Les commentaires recueillis alimenteront les analyses réalisées dans le cadre de l'étude d'impact environnemental.

Dates des ateliers citoyens

Date Heure Lieu 1er juin 2026 19 h Local de la FADOQ : 400, rue Bergeron, Saint-Siméon 2 juin 2026 14 h École de musique Alain-Caron : 75, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup 2 juin 2026 19 h École de musique Alain-Caron : 75, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup 3 juin 2026 19 h Centre des loisirs Place Saint-Georges : 470, rue Beaulieu, Cacouna

Les citoyens souhaitant participer aux ateliers sont invités à s'inscrire en ligne.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé en décembre 2024 la relocalisation du terminal de traversiers de Rivière-du-Loup vers le port de Gros-Cacouna afin d'assurer la pérennité du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix.

Pour plus d'information sur le projet et la démarche de consultation publique :

https://www.traversiers.com/fr/lien-fluvial-bas-saint-laurent-charlevoix

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com