Traverse Québec-Lévis - Service bonifié et horaire flexible pendant le festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Québec-Lévis que l'horaire sera bonifié pendant le Festival d'été de Québec (FEQ) qui se tiendra du 9 au 19 juillet inclusivement. Le service sera à deux navires jusqu'à minuit pendant cette période.

De plus, afin d'assurer un service optimal en période de pointe, la STQ fera l'embarquement des clients et des festivaliers jusqu'à l'atteinte de la pleine capacité du navire et traversera immédiatement. Cette stratégie permettra à la STQ de traverser le maximum de personnes pendant les périodes critiques d'achalandage. Malgré l'horaire affiché aux 30 minutes, celui-ci devient flexible et optimisé aussitôt que requis.

La STQ sera au rendez-vous jusqu'à ce que l'achalandage soit revenu à la normale en fin de soirée, après les spectacles. Le service à 2 navires pourrait être prolongé au besoin, après minuit, pour assurer le retour à la maison de l'ensemble des festivaliers qui utiliseront le traversier pour leurs déplacements.

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SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication., Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]