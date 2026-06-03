Traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive - La STQ et Tourisme Isle-aux-Coudres misent sur le numérique pour un tourisme plus vert

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est fière d'annoncer un partenariat avec Tourisme Isle-aux-Coudres.

Cette collaboration vise à mettre en valeur la richesse culturelle, patrimoniale et naturelle de l'Isle-aux-Coudres, tout en facilitant l'accès à cette destination unique pour les visiteurs.

Dans le cadre de ce partenariat, des affiches métalliques aux couleurs de Tourisme Isle-aux-Coudres seront installées le long du quai. Munies d'un code QR, elles permettront aux passagers d'accéder facilement à une foule d'informations sur les activités, les attraits et les expériences à vivre sur l'île.

Ce projet est mis sur pied dans le cadre du Plan d'action de développement durable de la STQ pour « Soutenir le développement durable grâce à l'appui d'activités à vocation sociale ». Par ce geste, la STQ contribue au rayonnement de la région et aux activités qu'elle offre. En plus de soutenir le développement de la région, la STQ vise à réduire progressivement l'utilisation du papier au profit de solutions numériques, contribuant ainsi à limiter la consommation de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions liées à leur cycle de vie.

« Cette collaboration avec la STQ est accueillie favorablement par Tourisme Isle-aux-Coudres, explique Émilie Lajoie, directrice générale de l'organisme. Elle permettra d'offrir aux visiteurs un accès simple et rapide à de l'information touristique dès leur arrivée au quai. Dans un contexte où les façons de diffuser l'information évoluent, il demeure important pour nous de maintenir un lien concret entre les visiteurs, le territoire et les entreprises d'ici. Ces panneaux avec codes QR s'inscrivent dans cette volonté de faciliter la découverte de L'Isle-aux-Coudres, tout en continuant de faire rayonner notre destination et nos membres, dans une approche qui tient compte à la fois de l'expérience visiteur et des enjeux environnementaux. ».

En unissant leurs forces, les deux organisations souhaitent offrir une expérience encore plus attrayante et harmonieuse, tant pour les touristes que pour les résidents, tout en renforçant le positionnement de l'Isle-aux-Coudres comme destination incontournable du fleuve Saint-Laurent.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com