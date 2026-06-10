Reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse de Sorel-Tracy - Événements portes ouvertes les 16 et 17 juin prochains

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI), invite la population de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola à participer à des événements portes ouvertes qui se tiendront les 16 juin et 17 juin prochains.

À cette occasion, la STQ et la SQI y présenteront les dernières avancées du projet de reconstruction des infrastructures portuaires de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.

Pour participer :

Sorel-Tracy :

Quand : mardi 16 juin 2026, entre 15 h 30 et 19 h 30

Où : Statera expérience

127, rue du Traversier, Sorel-Tracy

Saint-Ignace-de-Loyola :

Quand : mercredi 17 juin 2026, entre 15 h 30 et 19 h 30

Où : Centre communautaire de Berthierville

670, rue Laferrière, Berthierville

La formule portes ouvertes permettra aux citoyens de rencontrer les différents intervenants selon une formule de kiosques thématiques, comme l'ingénierie, l'environnement, la circulation et l'exploitation. Ils pourront prendre connaissance des différentes composantes du projet, poser leurs questions et émettre leurs commentaires aux responsables du projet.

Pour de plus amples renseignements sur le projet, la STQ invite les citoyens à consulter la page Web du projet et à s'abonner à l'infolettre pour recevoir les dernières informations pertinentes.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com