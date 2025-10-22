Traverse Québec-Lévis - Modification de service du 27 au 30 octobre

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que des travaux auront lieu à la traverse Québec-Lévis du lundi 27 au jeudi 30 octobre 2025, entraînant un arrêt temporaire du service aux véhicules et une modification du parcours client à Québec.

Interruption du service aux automobiles

En raison des travaux d'asphaltage qui seront réalisés du 27 au 30 octobre, du côté de la gare fluviale de Québec, aucun service aux automobiles ne sera offert durant cette période

L'accès sera réservé aux piétons et aux cyclistes. En raison des travaux simultanés en cours au niveau de la rampe piétonne à Québec, l'embarquement se fera par la passerelle d'appoint ou par la rampe automobile, selon l'avancement des travaux.

Mise en service de la nouvelle guérite

Le vendredi 31 octobre marquera la mise en service de la nouvelle guérite de Québec. Cette installation modernisée permettra d'améliorer l'accueil des automobilistes et de faciliter la gestion des embarquements.

Le service automobile reprendra en matinée, tandis que les piétons retrouveront l'accès habituel à la rampe piétonne principale.

Par ailleurs, la promotion sur les lots de 10 billets prendra fin à compter du lundi 27 octobre.

La STQ remercie sa clientèle pour sa compréhension et l'invite à consulter le site https://www.traversiers.com pour plus de détails sur les horaires.

