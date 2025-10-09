Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Tadoussac : Une entente de principe est conclue entre la STQ et UNIFOR

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec le syndicat UNIFOR, représentant les employés non brevetés de la traverse de Tadoussac, dans le cadre du processus de renouvellement de la convention collective.

La STQ tient à souligner le travail et l'engagement de toutes les personnes impliquées dans le processus de négociation, qui ont permis d'en arriver à cette entente qui témoigne des efforts de dialogue et de recherches de solutions entre les deux parties.

Les détails de l'entente seront présentés aux employés prochainement, en vue d'un vote de ratification.

Rappelons que les employés brevetés et non brevetés affiliés au Syndicat des Métallos et la STQ ont ratifié quatre conventions collectives en juin et juillet dernier qui prévoient des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec