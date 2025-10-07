Grève à la traverse de Québec-Lévis - La CSN annonce une nouvelle journée de grève le 16 octobre

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de Québec-Lévis d'une interruption de service en raison d'un avis de grève déposé par les employés non brevetés affiliés au syndicat de la CSN. La grève débutera à 5 h 30 le jeudi 16 octobre pour se terminer à 5 h 30 le vendredi 17 octobre.

Le service sera donc interrompu le 16 octobre 2025 selon l'horaire suivant :

Jeudi le 16 octobre : la dernière traversée sera à 2 h 20 dans la nuit de jeudi à vendredi , de Québec vers Lévis. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.

: la dernière traversée sera à , de Québec vers Lévis. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment. Vendredi 17 octobre : le service reprendra selon l'horaire normal à 6 h le matin de Lévis vers Québec.

La STQ regrette que l'offre bonifiée déposée le 17 septembre n'ait toujours pas été présentée aux membres par la CSN. Bien qu'elle respecte le droit de grève, elle déplore que cette décision entraîne une interruption de service pour la clientèle. L'offre proposée, conforme aux ententes conclues avec d'autres groupes d'employés, prévoit une amélioration des conditions de travail, incluant une hausse salariale de 17,4 % sur cinq ans.

La STQ remercie sa clientèle pour sa compréhension et demeure déterminée à assurer un service fiable et sécuritaire. Elle souhaite vivement parvenir à une entente dans les meilleurs délais.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Anne-Josée Cameron, Conseillère en communication, Société des traversiers du Québec, Cellulaire: 418 523-4925, [email protected]